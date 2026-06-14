Режиссер Гай Германика: продвигать детей звезд в кино — это нормально

Продвижение детей известных артистов в киноиндустрии — абсолютная норма. Об этом заявила режиссер Валерия Гай Германика в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Национальной премии ИРИ.

«По-моему, это нормально, а что им еще делать, выкидывать их за забор что ли, на помойку?» — сказала Гай Германика.

Поводом для обсуждения послужила новость о том, что 12-летняя дочь рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.) Алиса получила главную роль в новом фильме «Дива».

Валерия, которая сама воспитывает троих детей — дочерей Октавию, Северину и сына Августа — считает, что дети из творческих семей часто не уступают в способностях профессиональным актерам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что позицию Гай Германики разделяет и певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.). Она заявила, что готова помогать своему сыну Киру в кинокарьере, если он выберет такой путь.

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