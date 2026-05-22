«Нужно поддерживать ребенка»: Марго собирается «пропихивать» сына в кино

Марго заявила, что поможет своему сыну с кинокарьерой, если у него будет желание

Певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) советует родителям использовать свои возможности и продвигать своих детей в кино. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».

«Конечно, прекрасно, когда у родителей есть возможность подтолкнуть своего ребенка к успеху. Особенно если ребенок этого хочет и талантлив», — сказала она.

Марго добавила, что будет помогать в кинокарьере и своему сыну Киру, если он сам об этом попросит.

«Если он попросит, то, конечно. Я считаю, что нужно всегда поддерживать своего ребенка, но не налегать», — подчеркнула она.

В марте сыну Марго только исполнилось четыре года. Певица не раскрывает отца ребенка, но подписчики предполагают, что им может быть бизнесмен и брокер Виталий Автайкин. Однако сама артистка эту информацию не подтверждала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ходят слухи об ухудшении финансового положения Марго, а певица лишь подогревает их, появляясь на премии в бумажных бриллиантах.

