«Нужно поддерживать ребенка»: Марго собирается «пропихивать» сына в кино
Однако сделает она это только в том случае, если он сам ее попросит.
Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС
Певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) советует родителям использовать свои возможности и продвигать своих детей в кино. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».
«Конечно, прекрасно, когда у родителей есть возможность подтолкнуть своего ребенка к успеху. Особенно если ребенок этого хочет и талантлив», — сказала она.
Марго добавила, что будет помогать в кинокарьере и своему сыну Киру, если он сам об этом попросит.
«Если он попросит, то, конечно. Я считаю, что нужно всегда поддерживать своего ребенка, но не налегать», — подчеркнула она.
В марте сыну Марго только исполнилось четыре года. Певица не раскрывает отца ребенка, но подписчики предполагают, что им может быть бизнесмен и брокер Виталий Автайкин. Однако сама артистка эту информацию не подтверждала.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ходят слухи об ухудшении финансового положения Марго, а певица лишь подогревает их, появляясь на премии в бумажных бриллиантах.
