В Госдуме хотят запретить продажу купюр «Банка приколов»

Эфирная новость 23 0

Участились случаи мошенничества с использованием сувенирных банкнот.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России хотят запретить продажу сувенирных банкнот. Речь о купюрах «Банка приколов», которые очень похожи на настоящие.

Все больше случаев, когда мошенники расплачиваются такими деньгами.

«Должны быть надписи, которые говорят, что это сувенирная продукция. И ни в коем случае не должны повторяться основные надписи, что это 100 рублей, 1000 рублей, банка России. Это не должно быть допустимо. Скорее всего, цветовая гамма должна быть немного скорректирована. Ну и самое главное, о чем говорит Центральный банк, ее размер должен быть значимо отличим от действующих банкнот», — отметил Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес практики по цифровым финансам Президентской академии (РАНХиГС).

Введение ответственности за изготовление купюр, которые похожи на настоящие, сейчас обсуждают в Госдуме и Центральном банке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:21
В Крыму ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках
0:58
В Госдуме хотят запретить продажу купюр «Банка приколов»
0:39
Риск в каждом вдохе: вредную привычку связали с риском остановки сердца
0:21
Одним поможет, другим нет: в чем польза и вред черешни
0:04
P. Diddy снова сократили срок тюремного заключения
23:46
Супругу главы «Джема» отправили под арест за махинации с авторскими правами

Сейчас читают

«Ангел-хранитель подвел»: Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой
Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам
Почти миллиард долларов и море споров: почему все обсуждают байопик о Майкле Джексоне
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео