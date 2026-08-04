Дуров* нашел виновных в удалении Telegram из App Store

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

С подобным случаем может столкнуться абсолютно любое приложение.

Почему телеграм удалили из апп стор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Временное удаление мессенджера Telegram из App Store связано с публикацией порнографического контента в групповом чате одним из пользователей. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров* в своем канале.

Он отметил, что злоумышленник с помощью искусственного интеллекта обработал и разместил запрещенный материал, отредактировав старое сообщение. Участники сообщества не предупредили о нарушении, так как вовремя не обнаружили контент, который оказался скрыт от них.

Дуров* подчеркнул, что за этими действиями стоит вымогатель, преследовавший цель получить деньги от владельцев канала. 

«Эти вымогатели используют автоматизированные аккаунты для размещения незаконного контента в публичных группах, а затем напрямую сообщают об этом в Apple, пытаясь спровоцировать удаление легитимных сообществ, владельцы которых отказались им платить», — написал он.

Основатель Telegram добавил, что этот случай ярко показывает умение злоумышленников оказывать давление через регламенты Apple. При этом он заявил, что такая ситуация может произойти с любым приложением.

Telegram был удален из App Store в ночь на 4 августа, однако спустя несколько часов время платформа была восстановлена. Дуров* сказал, что компания удалила мессенджер без уведомления администрации.

Ранее 5-tv.ru писал об удалении Telegram из App Store. Из-за этого пользователи Apple в течение некоторого времени не смогли скачать приложение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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