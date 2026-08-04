«Будущее в их руках»: кто сегодня объединяет общество в России

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О тех, кто защищает и укрепляет страну, говорили на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в разгаре смена «Родина». Это большая общественно-политическая площадка страны, которая работает на базе мастерской управления «Сенеж». Для участников — а это будущие госслужащие — подготовили мастер-классы, лекции и интересные встречи.

И одна из тем, которую обсуждают сегодня, — единство общества. Оно скрепляет Россию и позволяет добиваться всех поставленных целей.

«Что мы видим сейчас? Как объединилось общество? Какое количество общественных волонтерских организаций, добровольцев, волонтеров, людей — правильно было сказано, которые не обязательно участвуют в зоне СВО, но которые работают. Удивительное количество людей с Родиной. И здесь, в зале, находится очень большое количество людей с Родиной. Именно в руках таких людей и есть будущее нашей страны», — сказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Никто, кроме нас, не защитит свою семью, не сыграет положительно на развитии нашей страны, нашей семьи по большому счету. И подрастающее поколение, в том числе, не воспитает на тех традициях, на той истории, которая, опять же, предками нам вверена», — сказал начальник Главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

В этом году форум объединил три тысячи человек из всех регионов России. Помимо образовательной программы, участники смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и получить до полутора миллионов рублей на реализацию своего проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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