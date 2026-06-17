Фигуристов и конькобежцев из России могут допустить к международным соревнованиям

Фигуристов и конькобежцев из РФ могут допустить к международным соревнованиям

Международный союз конькобежцев официально подтвердил планы по возвращению российских спортсменов на соревнования. По итогам предыдущего заседания организации россияне в число участников Гран-при по фигурному катанию не вошли. Однако позже в пресс-службе союза заявили, что вопрос участия спортсменов из России и Белоруссии все еще анализируется, а новое решение будет оглашено в ближайшие недели.

Напомним, российских и белорусских спортсменов отстранили от всех официальных стартов четыре года назад. Исключение было сделано лишь для ограниченного числа атлетов, которые выступали в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФИФА пригласит юношескую сборную России (до 15 лет) на новый турнир в США, который планируется провести в сентябре. Генсек РФС Максим Митрофанов отметил, что приглашены все 211 национальных ассоциаций, и на состязания не распространяются ограничения. ФИФА возвращается к принципу «футбол вне политики», делая детско-юношеские соревнования максимально открытыми.

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