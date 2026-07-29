«Скудоумие»: Загитова ответила фигуристу Ригини, усомнившемуся в ее опыте

Спортсмен усомнился в том, что с такой короткой карьерой Алина может учить других.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Загитова назвала скудоумным спортсмена Ригини, обвинившего ее в неопытности
Четырехкратный чемпион Италии по фигурному катанию Иван Ригини подверг сомнению тренерские качества фигуристки и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Открытие нового спортивного центра, названного в ее честь, должно состояться 31 августа в Казани.
«Вопрос в том, кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили, а остальное все класс», — написал фигурист в соцсетях.
Слова коллеги задели Загитову, и в ответ она напомнила ему о своих спортивных достижениях и статусе олимпийской чемпионки. Также она заявила, что у Ригини «скудоумие».
«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда‑то хорошо общались. Думать, что из‑за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие», — заявила фигуристка в соцсетях.
Кроме того, как отметила Загитова, принижать коллег публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Также она напомнила, что мужчину определяют поступки, а не громкие слова.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила диплом магистра РАНХиГС.
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