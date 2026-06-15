«Футбол вне политики»: ФИФА пригласит юношескую сборную России на турнир в США

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Соревнования планируется организовать уже в сентябре этого года.

Когда российские футболисты примут участие в турнире ФИФА

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: ФИФА допустит россиян до нового турнира

Международная федерация футбола (ФИФА) допустит юношескую сборную России в возрасте до 15 лет до участия в новом турнире в США. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Митрофанов пояснил, что к участию в турнире приглашены все 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА. На эти состязания не распространяются никакие ранее принятые ограничения.

«ФИФА возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики. Это первый шаг организации к тому, чтобы все детско-юношеские соревнования были максимально открыты для всех участников процесса», — отметил он.

По информации издания The Athletic, соревнования планируется организовать уже в сентябре этого года. Причем матчи будут проходить на уменьшенных полях, с укороченным временем таймов и с командами по семь-девять человек. На первом этапе проекта сыграют только мужские команды, а к 2027 году организаторы планируют привлечь и женские сборные.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно отстранили все российские сборные и клубы от официальных международных турниров на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хотя Россия не участвует в чемпионате мира по футболу 2026, ее флаг был вывешен на стадионе «Ацтека» в Мехико среди флагов других стран перед матчем открытия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
От Москвы до Минска и Казани: Путин и Никитин обсудили развитие скоростных железных дорог
21:00
Дневники, соцсети, селфи: как преступники выдают сами себя
20:43
«Футбол вне политики»: ФИФА пригласит юношескую сборную России на турнир в США
20:30
Завтрак, обед и ужин не обязательны? Сколько раз в день лучше есть мужчинам
20:15
В Одессе при запуске самоликвидировались ракетные установки Украины
20:00
Королевский каприз: как белое платье стало символов свадьбы

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мира еще нет, а низкие запасы нефти уже есть
Семейную ипотеку с 1 июля могут разделить на три категории
Лавров возложил венок к монументу Победы в Минске
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео