ЦИК России утвердил трехдневные выборы в Госдуму

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Такой формат удобен для избирателей, поскольку позволяет им заранее спланировать время.

Когда пройдут выборы в Госдуму России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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ЦИК России: выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление о проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва в течение трех дней. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

При этом решение касается не только выборов в Госдуму, но и других кампаний, которые будут совмещены с ними и назначены на 20 сентября. За постановление проголосовали 14 членов ЦИК, один воздержался.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что такой формат уже стал привычным для российской избирательной системы. Она пояснила, что трехдневное голосование удобно для избирателей, так как позволяет им заранее спланировать время. Кроме того, оно помогает равномернее распределить нагрузку на избирательные комиссии.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, указ о проведении выборов в Госдуму подписал президент России Владимир Путин. Они пройдут 20 сентября.

Выборы в нижнюю палату парламента состоятся раз в пять лет. Действующий созыв Госдумы избрали в сентябре 2021 года.

До этого Памфилова сообщала, что на выборах в Госдуму в текущем году участвовать в кампании без сбора подписей смогут 12 политических партий. Всего право на участие в выборах разного уровня в России есть у 18 партий.

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