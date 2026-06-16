Выборы в Государственную думу пройдут 20 сентября 2026 года

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Когда выборы в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Выборы в Государственную думу России пройдут 20 сентября 2026 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Постановляю назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», — написано в документе.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Эти выборы отличает то, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии.

Кроме выборов депутатов, в единый день голосования пройдут и другие избирательные компании разного уровня. В том числе и через прямые выборы будут назначены новые главы в восьми регионах. Еще в трех субъектах России изберут лидеров через лиц законодательного собрания.

Также пройдут выборы депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей состоятся 20 сентября 2026 года. Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение покинуть свой пост. По собственному желанию сложил свои полномочия и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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