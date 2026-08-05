Жеребьевка в ЦИК определила порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму
Голосование пройдет по всей России с 18 по 20 сентября.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Сегодня в России утвердили порядок партий в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. Сделали это по итогам жеребьевки в ЦИК.
В прозрачную сферу поместили шары с номерами от одного до 11. Затем представители партий выходили и вынимали по одному шару. Результаты сразу же появлялись на экране.
Итак, первый номер в бюллетене оказался у «Единой России», второй — у партии «Яблоко», третий — у ЛДПР. На 11-м месте оказались «Новые люди».
«Замыкаем бюллетень, открываем людям возможности. Конечно, для нас в этих выборах самое главное, чтобы люди в России чувствовали больше доверия друг к другу, к стране и к избирательному процессу. И считаю, что наши люди — это прежде всего», — сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заключительном заседании Госдумы VIII созыва председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев подвел итоги пятилетней работы фракции. Он заявил, что развитие собственных технологий, науки и производства станет ключевым направлением на будущее.
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