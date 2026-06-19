Не менее показательным стал саммит ЕС в Брюсселе, где Зеленскому буквально отвесили политическую оплеуху и указали на его истинную роль. Там планировали выбрать посредника для переговоров с Москвой. Но сделать это не смогли. Второй ключевой пункт встречи — ускоренное принятие Украины в Евросоюз.

И вот тут началось самое интересное — сразу несколько стран устроили демарш и потребовали вообще вычеркнуть этот пункт из декларации. Итоги встречи у корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Невеселы лица простых еврочиновников после почти что бессонной ночи, которая, кажется, прошла на ножах. Лидеры накидывали список потенциальных переговорщиков с Москвой, но что-то пошло не так. По крайней мере, такова версия Politico. Инсайдеры издания среди брюссельских бюрократов выдали шок-контент: в Евросоюзе перессорились все со всеми. А в центре противостояния — кто бы мог подумать — председатель Евросовета Кошта, который тайно звонит в Москву.

«Президент Франции и канцлер Германии осудили попытки председателя Европейского совета Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, наладить контакт с Кремлем, как сообщили пять дипломатов и чиновников ЕС, знакомых с ходом закрытой беседы. Примечательно, что другие лидеры встали на сторону Кошты», — пишет Politico.

Bloomberg добавляет деталей: главный советник Кошты, как выяснили журналисты, провел телефонные переговоры с неким высокопоставленным российским чиновником и уже готовит более содержательные консультации.

«Главный посыл должен заключаться в том, что мы хотим вести переговоры. Мы хотим, чтобы сейчас начался диалог с Россией», — заявил лидер Европейской народной партии в европейском парламенте Манфред Вебер.

Макрон и Мерц не стали такое терпеть при поддержке авангарда антироссийской группы в ЕС. Но большинство лидеров Европы все же за контакты с Россией. Сам Кошта пока выступает в жанре стендапа в дуэте с бельгийским премьером.

«Вопрос заключается в том, будет ли готов Путин вести переговоры. Это не ясно. Никто другой не может представлять Евросоюз, кроме председателя Кошты. Он представляет ЕС», — сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Сегодня разговор еще более неприятный — будут делить европейский бюджетный пирог. Польша предупреждает: на всех и так еле хватает. Зачем Европе еще и Киев?

«И последнее, но отнюдь не менее важное: мы совместно выражаем протест против вступления Украины в Европейский союз. Мы считаем, что Украина не соответствует стандартам, действующим в Европейском союзе, и создает очень серьезную и совершенно несправедливую экономическкую конкуренцию для секторов, которые очень важны в наших странах», — заявил вице-маршал Сейма Республики Польша Кшиштоф Босак.

Под давлением нового лидера Венгрии Петера Мадьяра из заявления ЕС вообще убрали пункт об ускоренном приеме Украины в евросемью.

«По моей инициативе в последний момент из текста была исключена формулировка, указывавшая на необходимость ускорения процесса вступления Украины в Европейский союз. Это было непросто», — сказал Петер Мадьяр.

И все же вот главная утечка с брюссельского саммита. Надежды Европейского совета получить миллиард евро на реконструкцию штаб-квартиры рухнули вместе с частью стеклянного потолка во время грозы. Вода хлынула прямо на столы журналистов и на ковровую дорожку, по которой шествуют те, у кого изрядно подмочена политическая репутация.

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