Молодежь устала от любви: почему после пандемии люди перестали искать пару

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 55 0

Специалисты связывают происходящее сразу с несколькими социальными изменениями.

Почему молодежь не хочет строить отношения

Фото: 5-tv.ru

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Atlantic: молодежь все чаще выбирает жизнь без романтических отношений

Во всем мире наблюдается снижение интереса молодых людей к романтическим отношениям и созданию семьи. Об этом сообщил журнал Atlantic, сославшись на исследование Pew Research Center.

Как отмечает издание, после пандемии COVID-19 свидания и поиск партнера для многих перестали быть приоритетом. Особенно заметно это среди людей в возрасте от 25 до 34 лет, где за последние десятилетия значительно сократилось число браков и совместного проживания.

Авторы материала объясняют такую тенденцию несколькими причинами. Среди них — эмоциональное выгорание от использования приложений для знакомств, а также растущая финансовая самостоятельность женщин.

По информации издания, многие женщины ощущают себя счастливыми без постоянного поиска партнера. Мужчины же признаются, что испытывают давление из-за противоречивых ожиданий, предъявляемых к ним обществом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за роман с коллегой не могут уволить, потому что российское законодательство не позволяет работодателям вводить такой запрет. При этом за нарушение трудовой дисциплины из-за личных отношений сотрудники могут понести ответственность.

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