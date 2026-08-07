Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы в Москве

Самый жаркий день этого лета начался в столице с грозы, ливня и штормового ветра. Ночное небо над Москвой озарили сотни молний, одна попала в Останкинскую башню.

Через несколько часов непогода еще может вернуться. Но температура останется высокой — около плюс 30 градусов. Готовятся к удару стихии в Петербурге. На город надвигается шторм. Жителей призвали держаться подальше от деревьев.

Всю мощь шквалистых порывов накануне ощутил Смоленск. Упавшие стволы насмерть придавили двух человек. Обе трагедии случились практически одновременно в одном из городских парков.

В Тюменской области обострилась паводковая обстановка. В столице региона и его пригородах подтоплены более двух тысяч участков. Из зоны бедствия эвакуируют людей. У многих под воду ушли первые этажи домов. В одном из округов закрыли паромную переправу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за урагана.

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