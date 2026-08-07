Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы в Москве

Эфирная новость 216 0

Непогода еще может вернуться в течение дня.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Самый жаркий день этого лета начался в столице с грозы, ливня и штормового ветра. Ночное небо над Москвой озарили сотни молний, одна попала в Останкинскую башню.

Через несколько часов непогода еще может вернуться. Но температура останется высокой — около плюс 30 градусов. Готовятся к удару стихии в Петербурге. На город надвигается шторм. Жителей призвали держаться подальше от деревьев.

Всю мощь шквалистых порывов накануне ощутил Смоленск. Упавшие стволы насмерть придавили двух человек. Обе трагедии случились практически одновременно в одном из городских парков.

В Тюменской области обострилась паводковая обстановка. В столице региона и его пригородах подтоплены более двух тысяч участков. Из зоны бедствия эвакуируют людей. У многих под воду ушли первые этажи домов. В одном из округов закрыли паромную переправу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за урагана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
7 авг
Трагедия в Смоленске: ураган унес жизни женщины и ребенка
6 авг
«Сдаваться нельзя»: боец рассказал, как пережил удар молнии и встречу с медведем
1 авг
Жара в Москве пойдет на спад с начала недели
1 авг
В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
31 июл
Ливни, грозы и град: в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
29 июл
Ливни и грозы накроют Москву: МЧС предупредило о непогоде до утра 30 июля
28 июл
Якутию смывает: из-за ливней и оползней в регионе закрыли почти 500 км федеральной трассы
28 июл
Лето снова откладывается: новая волна похолодания накроет Москву
26 июл
В Ростовской области число пострадавших от урагана достигло 50 человек
25 июл
Из-за непогоды в 15 городах и районах Ростовской области нет света и воды
+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.41
0.48 94.06
0.87
Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Последние новости

18:15
«Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
17:55
Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас
17:43
«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
17:42
Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город
17:31
Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти
17:18
Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил
«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео