Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы в Москве
Непогода еще может вернуться в течение дня.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самый жаркий день этого лета начался в столице с грозы, ливня и штормового ветра. Ночное небо над Москвой озарили сотни молний, одна попала в Останкинскую башню.
Через несколько часов непогода еще может вернуться. Но температура останется высокой — около плюс 30 градусов. Готовятся к удару стихии в Петербурге. На город надвигается шторм. Жителей призвали держаться подальше от деревьев.
Всю мощь шквалистых порывов накануне ощутил Смоленск. Упавшие стволы насмерть придавили двух человек. Обе трагедии случились практически одновременно в одном из городских парков.
В Тюменской области обострилась паводковая обстановка. В столице региона и его пригородах подтоплены более двух тысяч участков. Из зоны бедствия эвакуируют людей. У многих под воду ушли первые этажи домов. В одном из округов закрыли паромную переправу.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за урагана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 авг
- Трагедия в Смоленске: ураган унес жизни женщины и ребенка
- 6 авг
- «Сдаваться нельзя»: боец рассказал, как пережил удар молнии и встречу с медведем
- 1 авг
- Жара в Москве пойдет на спад с начала недели
- 1 авг
- В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
- 31 июл
- Ливни, грозы и град: в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
- 29 июл
- Ливни и грозы накроют Москву: МЧС предупредило о непогоде до утра 30 июля
- 28 июл
- Якутию смывает: из-за ливней и оползней в регионе закрыли почти 500 км федеральной трассы
- 28 июл
- Лето снова откладывается: новая волна похолодания накроет Москву
- 26 июл
- В Ростовской области число пострадавших от урагана достигло 50 человек
- 25 июл
- Из-за непогоды в 15 городах и районах Ростовской области нет света и воды
Читайте также
53%
Нашли ошибку?