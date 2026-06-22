Мультизлаковая или пшеничная? Какая мука лучше подходит для похудения

Мультизлаковая мука не помогает для похудения

На полках магазинов все чаще появляются упаковки с надписями «мультизлаковая», «цельнозерновая» и «фитнес». Многие уверены, что такая мука автоматически помогает похудеть. Но так ли это на самом деле? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сама по себе замена пшеничной муки на мультизлаковую не приведет к снижению веса. Гораздо важнее то, сколько калорий человек получает за день и из каких продуктов состоит его рацион.

Что такое мультизлаковая мука

Мультизлаковая мука — это смесь нескольких видов зерна. В ее состав могут входить:

пшеница;

рожь;

овес;

ячмень;

гречиха;

кукуруза;

просо;

полба и другие культуры.

Конкретный состав зависит от производителя. Главное преимущество такой муки — более разнообразный набор витаминов, минералов и пищевых волокон.

А калорий меньше?

Диетичность мультизлаковой муки — одно из самых распространенных заблуждений. На самом деле калорийность обычной пшеничной и мультизлаковой муки отличается совсем незначительно. В среднем:

пшеничная мука высшего сорта — около 330–340 килокалорий на 100 граммов;

мультизлаковая — примерно 320–350 килокалорий в зависимости от состава.

То есть разница настолько мала, что сама по себе не влияет на похудение.

Тогда почему мультизлаковую считают полезнее?

Все дело в клетчатке. Если смесь содержит цельнозерновые компоненты, в ней обычно больше пищевых волокон.

Клетчатка полезна тем, что:

дольше сохраняет чувство сытости;

замедляет усвоение углеводов;

помогает работе кишечника;

снижает вероятность резких скачков сахара в крови после еды.

Именно поэтому после хлеба или выпечки из цельнозерновой или мультизлаковой муки человек может дольше не испытывать голод.

Пшеничная мука тоже бывает разной

Важно понимать, что не вся пшеничная мука одинакова. Мука высшего сорта практически полностью очищена от оболочки зерна, поэтому содержит меньше клетчатки и некоторых витаминов.

А вот цельнозерновая пшеничная мука по содержанию полезных веществ зачастую не уступает многим мультизлаковым смесям. Поэтому ориентироваться только на слово «мультизлаковая» на упаковке не стоит.

На что смотреть при покупке

Диетологи советуют в первую очередь изучать состав. Лучше выбирать продукт, если:

на первом месте указана цельнозерновая мука;

нет большого количества сахара и сиропов (если речь идет о готовых смесях для выпечки);

содержание пищевых волокон выше.

Иногда под красивым названием «мультизлаковая» скрывается обычная пшеничная мука с небольшим количеством других зерновых.

Что действительно помогает похудеть

Специалисты напоминают: ни один вид муки сам по себе не способствует снижению веса.

Гораздо большее значение имеют:

общий дефицит калорий;

достаточное количество белка;

овощи и продукты с высоким содержанием клетчатки;

регулярная физическая активность;

полноценный сон.

Поэтому заменить обычную муку на мультизлаковую можно ради более сбалансированного питания, но ждать, что килограммы начнут уходить сами по себе, не стоит.

Если выбирать между обычной мукой высшего сорта и качественной мультизлаковой или цельнозерновой смесью, второй вариант действительно выигрывает по содержанию клетчатки, витаминов и минералов.

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