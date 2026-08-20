Секреты борьбы с «тихим убийцей»: как снизить уровень холестерина без лекарств

Снизить холестерин без лекарств можно с помощью правильного питания и спорта

Правильное питание и физическая активность позволяют существенно уменьшить уровень вредных липидов в крови естественным путем. Об этом сообщило издание USA TODAY.

Изменение образа жизни может стать эффективным инструментом в борьбе с высоким уровнем холестерина, который часто называют «тихим» состоянием из-за отсутствия явных симптомов.

Специалисты отмечают, что накопление «плохого» холестерина на стенках артерий значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

«Чем дольше ваш холестерин остается повышенным, тем больше ущерб. Вот почему раннее выявление и управление им на протяжении всей жизни имеют такое значение», — подчеркнула диетолог Лиза Янг.

По ее словам, комплексный подход, включающий употребление клетчатки, орехов, соевого белка и растительной пищи, способен снизить уровень ЛПНП на 30–40 мг/дл.

Особое внимание врачи уделяют качеству потребляемых жиров. Рекомендуется заменять насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе, сливочном масле и сыре, на ненасыщенные, источниками которых являются оливковое масло, авокадо, орехи и рыба.

Кардиолог Лакшми Мехта советует минимизировать в рационе сладкие напитки, алкоголь, переработанные продукты и тропические масла.

Кроме того, важную роль играют регулярные тренировки. Специалисты советуют уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Сочетание диеты с аэробными упражнениями помогает не только снизить уровень триглицеридов, но и повысить концентрацию «хорошего» холестерина, защищая сосуды от повреждений.

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