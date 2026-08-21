Идет в самое сердце: чем клубника может быть полезна для сосудов

5-tv.ru: клубника полезна для сосудов и сердца

Клубника — сезонная ягода, которая содержит относительно мало калорий и при этом обеспечивает организм пищевыми волокнами, витамином C и растительными соединениями. Поэтому ее можно включать в рацион, если человек следит за здоровьем сердца и сосудов.

Исследования показывают, что регулярное употребление клубники может благоприятно влиять на некоторые факторы сердечно-сосудистого риска. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Какие вещества в клубнике полезны для сердца?

Клубника содержит несколько компонентов, важных для полноценного питания:

антоцианы и другие полифенолы;

витамин C;

пищевые волокна;

калий;

фолаты и другие микронутриенты.

Особое внимание ученые уделяют полифенолам. Они участвуют в различных биологических процессах и изучаются в связи с состоянием сосудов и обменом веществ.

Как клубника влияет на сосуды?

Состояние сосудов — один из факторов, связанных с сердечно-сосудистым риском. Полифенолы, содержащиеся в ягодах, изучаются на предмет их влияния на функцию эндотелия — внутренней оболочки кровеносных сосудов.

В исследованиях клубники у людей с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний наблюдались изменения некоторых показателей сосудистой функции и обмена веществ. Обзор клинических исследований указывает на потенциальную пользу клубники для ряда кардиометаболических показателей.

Может ли клубника снижать давление?

Клубника содержит калий и полифенолы, а питание с достаточным количеством фруктов и овощей в целом связано с более благоприятными показателями артериального давления.

Некоторые исследования клубники также выявляли улучшение отдельных показателей давления и сосудистой функции, но эффект не настолько однозначен, чтобы рассматривать ягоду как средство лечения гипертонии.

Полезна ли клубника для холестерина?

Питание играет важную роль в контроле липидов крови. Клубника содержит клетчатку и полифенолы, поэтому ученые изучают ее возможное влияние на холестерин и другие показатели обмена веществ.

В отдельных клинических исследованиях употребление клубники сопровождалось улучшением некоторых показателей липидного профиля и других факторов сердечно-сосудистого риска.

Но нельзя говорить, что ягода «чистит сосуды» или способна самостоятельно снизить высокий холестерин до нормальных значений.

При повышенном холестерине гораздо важнее общий рацион: количество насыщенных жиров, клетчатки, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.

Чем полезны антоцианы из клубники?

Антоцианы относятся к полифенольным соединениям и встречаются в разных ягодах и фруктах. Они обладают антиоксидантной активностью и могут влиять на различные процессы, связанные с функцией сосудов.

Клубника содержит антоцианы, хотя их состав отличается от некоторых более темных ягод. Поэтому не стоит считать ее единственным источником этих веществ.

Разнообразие ягод и фруктов дает организму разные виды полифенолов. Это одна из причин, по которой полезнее регулярно менять растительные продукты в рационе, чем сосредотачиваться на одном.

Сколько клубники можно есть для пользы сердцу?

Специальной лечебной нормы клубники не существует. Для здорового человека ягода может быть одной из ежедневных порций фруктов и ягод.

Ориентироваться лучше на разнообразие рациона, а не на принцип «чем больше, тем лучше». Большая миска клубники не компенсирует недостаток овощей, рыбы, цельнозерновых продуктов или избыток соли и насыщенных жиров.

Для перекуса можно использовать свежую клубнику отдельно или добавлять ее в натуральный йогурт, кашу или творог.

Полезна ли замороженная клубника?

Замороженная клубника может быть удобной альтернативой свежей, особенно зимой. Правильно замороженные ягоды позволяют употреблять их вне сезона.

При покупке стоит смотреть на состав: лучше выбирать продукт без белого сахара и сиропов.

Замороженную клубнику можно добавлять в каши, кисломолочные продукты или использовать для приготовления смузи. Если ягоды уже подслащены, их пищевая ценность будет отличаться от обычной цельной клубники.

Можно ли есть клубнику с сахаром?

Если речь идет о пользе для сердца, большое количество добавленного сахара нежелательно. Поэтому лучше добавить ягоды в натуральный йогурт или творог.

Если клубника кажется слишком кислой, не обязательно подслащивать ее несколькими ложками сахара — можно использовать более спелые ягоды.

Кому нельзя есть клубнику?

Для большинства людей клубника является безопасным продуктом. Исключение составляют случаи аллергии или индивидуальной непереносимости.

После употребления ягоды у некоторых людей могут появляться зуд, высыпания, отек или другие признаки аллергической реакции. При выраженных симптомах требуется медицинская помощь.

Людям с заболеваниями, при которых врач назначил специальные ограничения питания, также стоит учитывать индивидуальные рекомендации.

Можно ли есть клубнику каждый день?

Если ягода хорошо переносится, ее можно регулярно включать в рацион. Ежедневное употребление не обязательно — пользу приносит разнообразие растительной пищи.

Клубнику можно чередовать с черникой, малиной, смородиной и другими ягодами. Разные продукты содержат разные комбинации полифенолов, витаминов и пищевых волокон.

Такой подход лучше соответствует принципам сбалансированного питания, чем попытка получить все необходимые вещества из одного продукта.

Как включить клубнику в рацион для здоровья сердца?

Клубника хорошо сочетается с другими продуктами, которые традиционно входят в рацион для поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Можно:

добавлять ее в овсяную или другую цельнозерновую кашу;

есть с натуральным йогуртом;

сочетать с творогом;

добавлять в фруктово-ягодный салат;

использовать в смузи без большого количества сахара.

При этом не стоит превращать ягоды в десерт с большим количеством сливок, сладких соусов или сахара. В таком случае полезные свойства самой клубники уже не определяют пищевую ценность блюда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.