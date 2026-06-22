«Тень бабки приказала»: что стоит за жестоким убийством семьи на Ставрополье

Жители Ставрополья заявили о вмешательстве мистики в убийство семьи

После жуткого убийства мужчиной Романом Лапиным жены и дочери, которое произошло в селе Красногвардейское Ставропольского края, среди местных жителей распространились слухи о сверхъестественных причинах трагедии. Однако следствие ищет реальные мотивы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ужасная новость быстро облетела населенный пункт, в нее не сразу поверили граждане — многие знали членов семьи, а на крыльце их дома появился стихийный мемориал. При этом жители села уверяют, что в убийстве замешаны потусторонние силы.

«Он, как сначала сказал полицейским, увидел тень бабки, и она приказала ему их убить», — заявила одна из собеседниц.

Но оперативные службы установили свою версию гибели: сперва набросился с ножом на супругу и нанес ей девять ранений, а после — на своих детей. До родственников смогла дозвониться старшая дочь Милана, которую отец ударил 15 раз. От полученных повреждений она умерла.

«Нам среди ночи позвонили, представьте, среди ночи свекровь звонит, Милана успела позвонить, говорит: бабушка, он что-то с мамой сделал. Она звонит, говорит: „Ксюш, вызови, пожалуйста, скорую и полицию“. Для нас всех это шок, вы понимаете. Рыдаем, рыдаем и рыдаем», — сказала родственница.

Близкие также отметили, что в последнее время глава семьи очень много пил, но после дня рождения несколько дней воздерживался от алкоголя. Они считают, что именно отказ от спиртного побудил Лапина совершить убийство.

Трагедия на Ставрополье произошла вечером 12 июня. В живых осталась четырехлетняя дочь. Сейчас она находится в больнице. Самого преступника отправили под стражу на время расследования. Мужчина признал свою вину и заявил о раскаянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.