Семейная трагедия на Ставрополье: мужчина зарезал жену и девятилетнюю дочь

В Ставропольском крае мужчина зарезал жену и девятилетнюю дочь

В Ставропольском крае следователи задержали жителя села Красногвардейского, которого обвиняют в расправе над супругой и девятилетней дочерью, а также в покушении на убийство второй малолетней дочери.

По версии следствия, вечером 12 июня 2026 года мужчина, долгое время злоупотреблявший алкоголем, взял нож и напал на членов своей семьи. От полученных ранений 40-летняя женщина и девятилетняя девочка погибли на месте.

Четырехлетнюю дочь удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в больнице. Во время следственных действий подозреваемый рассказал, что после случившегося перенес тела в автомобиль, стоявший во дворе.

«Выехал на улицу. Через некоторое время заехал задом. Выгрузил», — сказал подозреваемый, показывая в сторону гаража.

Мужчину задержали, а суд отправил его под стражу на время расследования. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, включая малолетнего ребенка, а также в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Во время допроса обвиняемый признал вину и заявил о раскаянии.

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