Компания Apple может повысить цены на свою технику

Apple может повысить цены на актуальную линейку iPhone в ближайшее время. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на комментарии обозревателя Bloomberg Марка Гурмана.

Генеральный директор компании Тим Кук признал, что Apple больше не может полностью компенсировать рост стоимости чипов памяти за счет собственных ресурсов.

На фоне подорожания ключевых компонентов о повышении стоимости отдельных устройств и сервисов сообщали Samsung, Microsoft, Sony и Dell. По мнению аналитиков, Apple также может пойти на этот шаг, чтобы сохранить прибыльность бизнеса.

Гурман отметил, что изменения способны совпасть с ежегодной акцией в преддверии нового учебного года, в рамках которой Apple предлагает специальные условия для студентов и преподавателей.

Ожидается, что возможное подорожание затронет не только смартфоны, но и другие популярные устройства компании, включая iPad и компьютеры Mac.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покупка дорогостоящих флагманских смартфонов сегодня во многом потеряла смысл из-за завышенных цен и наличия опций, которые не требуются обычному человеку.

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