В Книге рекордов Гиннесса не признали восхождение россиянина на Эверест без ног

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 10 0

Альпинист заявил о невозможности регистрации достижения из-за ограничений.

Гиннесс не признал восхождение россиянина на Эверест без ног

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать восхождение российского альпиниста Рустама Набиева на Эверест, ставшее первым в истории покорением вершины человеком, поднявшимся на одних руках. Об этом спортсмен рассказал в интервью Газета.ру.

По словам Набиева, попытки официальной регистрации результата не увенчались успехом.

«С рекордом Гиннесса сейчас все непросто. Республика Белоруссия и Российская Федерация находятся под санкциями, и Книга рекордов, к сожалению, сейчас не регистрирует достижения людей из этих стран. Мы пытались с ними связаться, я сам писал — ответа не получил. Но, знаете, я особо и не горю желанием туда попасть: я и так уже там — за восхождение на восьмитысячник Манаслу в 2021 году», — рассказал Набиев.

Набиев заявил, что главным смыслом экспедиции на Эверест для него стало стремление показать пример преодоления трудностей. Он отметил, что подобные достижения могут быть важны для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Такие достижения ценны не только как спортивный рекорд — они могут затронуть каждого человека. Мой главный посыл, с которым я шел на Эверест: «После падения жизнь не заканчивается», — добавил он.

Альпинист лишился ног в 2015 году во время службы в армии, когда в одной из частей ВДВ произошло обрушение казармы. Набиев оказался среди пострадавших и был последним, кого извлекли из-под завалов. После этого ему провели ампутацию обеих ног выше колена.

После реабилитации он начал заниматься паралимпийским спортом, выступал в следж-хоккее, а затем перешел в альпинизм. С 2020 года Набиев совершил восхождения на ряд крупных вершин, включая Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Арарат, Казбек, пик Мера и Манаслу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на турнире по настольному теннису установили мировой рекорд. В соревнованиях одновременно задействовали 200 столов для игры в пинг-понг, а за ходом матчей следили около 100 судей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
Магнитные бури 23 июня 2026: к чему готовиться метеозависимым
0:39
«Очень хорошо»: Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива
0:30
Тысячи красных гвоздик на Пискаревском кладбище: Петербург вспоминает 22 июня 1941 года
0:17
Бездыханное тело российского туриста нашли в Турции
0:14
Платежки подождут: повышение тарифов ЖКХ перенесли на осень
23:54
Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Сейчас читают

«Просто на жизнь»: близкие облитой кислотой петербурженки молят о помощи
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
Столик по расписанию: в РЖД напомнили о правилах для пассажиров поездов
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео