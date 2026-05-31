Мировой рекорд установили на турнире по настольному теннису в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В Москве на турнире по настольному теннису, который завершился на стадионе «Лужники», был установлен мировой рекорд по количеству участников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента спорта столицы.
«В соревнованиях приняли участие шесть тысяч 187 человек и это достижение официально зафиксировано как мировой рекорд», — уточняется в материале.
В течение всего дня участники турнира боролись за победу в трех категориях — «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Спортсмены заняли 200 столов для пинг-понга, а следили за игрой сразу 100 судей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети из 28 стран съехались в Москву на фестиваль «Движение первых».
Гостей ожидает выпускной участников программы «Орлята России», церемония вручения первых паспортов России подросткам и награждение победителей премии «Разговоры о важном», а также старт летней детской оздоровительной кампании по всей стране.
Праздник продлится до 1 июня и охватит 89 регионов России
