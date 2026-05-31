Мировой рекорд установили на турнире по настольному теннису в Москве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Спортсмены заняли 200 столов для пинг-понга, а следили за игрой сразу 100 судей.

Мировой рекорд на турнире по настольному теннису в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве на турнире по настольному теннису, который завершился на стадионе «Лужники», был установлен мировой рекорд по количеству участников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента спорта столицы.

«В соревнованиях приняли участие шесть тысяч 187 человек и это достижение официально зафиксировано как мировой рекорд», — уточняется в материале.

В течение всего дня участники турнира боролись за победу в трех категориях — «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Спортсмены заняли 200 столов для пинг-понга, а следили за игрой сразу 100 судей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети из 28 стран съехались в Москву на фестиваль «Движение первых».

Гостей ожидает выпускной участников программы «Орлята России», церемония вручения первых паспортов России подросткам и награждение победителей премии «Разговоры о важном», а также старт летней детской оздоровительной кампании по всей стране. 

Праздник продлится до 1 июня и охватит 89 регионов России

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

20:54
«В памперсах буду спокоен»: Тарасов про будущее российского кино
20:23
Мировой рекорд установили на турнире по настольному теннису в Москве
20:00
«Иногда хочется налупениться от души»: Бабкина про лишние килограммы
19:34
В Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ погиб ребенок
19:29
Сценарист «Счастливы вместе» признал вину в убийстве экс-участника «Дома-2»
19:15
В Пятигорске дети отравились в кафе паназиатской кухни

Сейчас читают

«Зачем ты сюда приперлась»: женщина рассказала об избиении дочери в московском ЖК
Били ногами и таскали за волосы: две женщины напали на школьницу в Новой Москве
«Шикарно звучит»: что Надежда Бабкина слушает дома
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео