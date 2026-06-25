Мадуро из тюрьмы выразил соболезнования народу Венесуэлы после землетрясения

Соболезнования в связи с произошедшим в Венесуэле выразил заключенный в американской тюрьме Николас Мадуро, который формально все еще остается президентом страны. Он смог передать слова поддержки своему народу, которые опубликовали от его имени и имени его супруги в социальных сетях.

«После мощного землетрясения, обрушившегося на нашу Родину, мы молимся за венесуэльские семьи, пострадавшие от этой беды. В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и взаимной поддержке. Наши сердца — со всей Венесуэлой!» — заявил Николас Мадуро.

Мадуро призвал граждан поддержать работу спасательных служб и полиции, а также оказывать друг другу необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате землетрясения в Венесуэле погибли 32 человека, еще около 700 пострадали. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес заявила, что данные не включают жертв в штате Ла-Гуайра, где расположен аэропорт, получивший наибольшие повреждения. Десятки зданий обрушились, ведутся интенсивные спасательные работы. Родригес выразила соболезнования родным погибших и сообщила, что на помощь Венесуэле в ближайшее время прибудут спасатели из других стран.

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