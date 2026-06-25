«Весь дом разрушен»: многоэтажки в Каракасе складывались, как карточные домики

Несколько часов назад Южная Америка пережила одно из самых мощных землетрясений за последние сто лет. Магнитуда ударов достигла семь с половиной. В Венесуэле таких зафиксировали сразу два — с интервалом всего в несколько секунд. Трагедия произошла вечером, в национальный праздник, объявленный в стране выходным.

Многие жители находились в квартирах, когда из шкафов полетела посуда, а стены домов покрылись трещинами. Повреждены дороги и объекты инфраструктуры. Тысячи пассажиров в панике искали выход из терминала аэропорта, когда тот начал рушиться.

Власти заявили, что авиагавань серьезно повреждена. В стране введен режим чрезвычайного положения. Официальные данные о жертвах пока не опубликованы. Но по оценке Геологической службы США, погибшими могут быть десятки тысяч человек.

Сейчас в Каракасе глубокая ночь. Но спасатели продолжают разбирать завалы. Нескольких пострадавших вытащили из-под обломков на глазах у нашего корреспондента. Из Венесуэлы передает корреспондент «Известий» Анна Осипова.

Ужас охватил всю Венесуэлу. Самое мощное более чем за сотню лет землетрясение сильнее всего ударило по столице. Некоторые кварталы теперь лежат в руинах. Многоэтажки, которые строились еще в прошлом веке с учетом сейсмических рисков, за секунды складывались как карточные домики. А с тех, что выстояли, валились обломки на головы случайным прохожим.

— У меня дома все разрушилось. Абсолютно все. Ванная, весь дом. Буквально все развалилось, все. Весь дом разрушен.

Аэропорт города Майкетия. Через стену пыли, практически вслепую, сотни пассажиров в панике пытаются найти выход.

— Посмотрите, во что все превратилось. Мне удалось все заснять. Мы помогали выводить людей. Это землетрясение очень большой силы. Взгляните, в каком состоянии потолок. Все уничтожено. Это катастрофа.

Наиболее масштабные разрушения — на севере страны и в столице. Все утро из Каракаса приходят такие эмоциональные кадры. Горожан вытаскивают из-под груды бетонных плит — многие получили страшные увечья.

Мы приехали в район Пинтус Алинос в Каракасе. Вот здесь упало здание. Сообщается о том, что есть жертвы. Сейчас ведутся спасательные работы. Гвардия и спасатели пытаются найти тех, кто может быть под обломками.

Сколько именно погибших — пока даже предположить невозможно. Власти призвали местных жителей не возвращаться в дома из-за риска афтершоков.

Официально на данный момент подтверждена гибель 32 человек, 700 раненых. Но по предварительной оценке Геологической службы США, которая фиксировала первые последствия, реальное число жертв может быть намного больше.

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