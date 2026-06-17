Разрушены дома и провалился асфальт: Индонезия пострадала из-за мощных землетрясений

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Известно об одном погибшем, десятки людей пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Muhammad Fauzy; 5-tv.ru

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Индонезия пострадала из-за мощных землетрясений

Серия мощных землетрясений произошла в Восточной Азии. Больше всего пострадала Индонезия. Там зафиксировали колебания магнитудой почти семь.

Известно об одном погибшем и десятках пострадавших. Дома частично разрушены, на дорогах провалился асфальт. В зоне бедствия сейчас идет массовая эвакуация.

Подземные колебания почувствовали и на востоке Японии, в том числе в Токио. Жители мегаполиса в панике искали укрытия. Начало землетрясения попало в эфир местных телеканалов. Часть журналистов даже надела специальные каски. Трансляция продолжалась, несмотря на шатающиеся камеры и декорации.

Масштабные разрушения после землетрясения сейчас устраняют в Китае. Здания покрылись трещинами, на дорогах провалы, с полок магазинов сыпались товары. В пострадавших районах власти развернули палатки со спасателями, которые раздают гуманитарную помощь.

По данным экспертов, эпицентр землетрясения располагался в 46 километрах к востоку от города Палу, где проживает свыше 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.

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