Президент Литвы назвал Дональда Туска Дональдом Даком на саммите в Гданьске

Президент Литвы Гитанас Науседа ошибся в имени премьер-министра Польши Дональда Туска во время выступления на пресс-конференции в рамках саммита государств восточного фланга НАТО в польском городе Гданьске. Он назвал его Дональдом Даком. Прямая трансляция конференции велась на официальных ресурсах канцелярии правительства принимающей страны.

В своей приветственной речи Науседа обратился к Туску, но из-за созвучия с известным персонажем персонажей студии Disney — желтоклювым селезнем — допустил курьезную оплошность. В итоге получилось нечто вроде «Дональда Даска». Литовский лидер заметил свою ошибку и тут же поправился. Записанная оговорка активно распространяется в сети.

Фото: Andreas Gora/Peter Carroll

Конференция в Гданьске была посвящена восстановлению Украины. Встреча представителей восточного фланга Североатлантического альянса была организована по инициативе Польши и прошла 25–26 июня. В ней приняли участие делегации из Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Финляндии и Румынии. Лидер киевского режима Владимир Зеленский на саммит не явился. Вместо него присутствовала глава украинского правительства Юлия Свириденко.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги гданьской конференции: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла Свириденко «дорогой Юлией», однако, объявляя об очередном переводе финансовой помощи, озвучивала суммы меньше обычного. Судя по всему, Евросоюз не готов на былые траты. При этом многие страны призвали Киев к ответу — куда на самом деле уходят средства, направленные на его поддержку?

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