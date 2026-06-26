ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Первое сообщение об отражении атаки десяти БПЛА поступило в 02:24 ночи.

Атака беспилотников ВСУ на Москву — сколько сбили за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Система противовоздушной обороны Минобороны России за последние четыре часа перехватила и уничтожила почти 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Этот эпизод стал очередным в масштабной серии ночных атак на российский регион.

Всего ПВО ликвидировала 47 украинских дронов, пытавшихся прорваться к столице.

Первое сообщение об отражении атаки десяти БПЛА поступило в 02:24 по московскому времени. За один час Собянин сообщил об уничтожении еще 18-ти вражеских дронов. Затем он написал о перехвате еще двух беспилотников. Примерно один час была воздушная «передышка», после чего в течение двух часов мэр сообщил о ликвидации еще 15-ти украинских БПЛА.

На фоне беспилотной угрозы аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и вылет самолетов, о чем сообщила пресс-служба Росавиации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
26 июн
Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников ВСУ
24 июн
Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14
24 июн
Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву
24 июн
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
22 июн
Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА, летевших на Москву
19 июн
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
19 июн
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
18 июн
«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
18 июн
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
18 июн
В Подмосковье ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача»
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

8:30
Ученые пытаются остановить старение человека: что известно о новом исследовании
8:26
Вены не прощают жары: простые правила, которые спасут ноги от варикоза
8:21
Землетрясения, ураганы, потопы: главные правила, которые могут спасти жизнь и имущество
8:18
Пересильд в роли Гурченко, Пегова — Федоровой: современные актрисы, воплотившие звезд СССР
8:15
ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
8:00
В зоне риска — те, кому не хватает внимания: ветеран спецслужб — о вербовке в интернете

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
«Отрезал полноги»: Галину Бокашевскую потрясла история российского бойца
Марию Порошину экстренно спасают врачи: звезде поставили опасный диагноз
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео