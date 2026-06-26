ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны Минобороны России за последние четыре часа перехватила и уничтожила почти 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Этот эпизод стал очередным в масштабной серии ночных атак на российский регион.

Всего ПВО ликвидировала 47 украинских дронов, пытавшихся прорваться к столице.

Первое сообщение об отражении атаки десяти БПЛА поступило в 02:24 по московскому времени. За один час Собянин сообщил об уничтожении еще 18-ти вражеских дронов. Затем он написал о перехвате еще двух беспилотников. Примерно один час была воздушная «передышка», после чего в течение двух часов мэр сообщил о ликвидации еще 15-ти украинских БПЛА.

На фоне беспилотной угрозы аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и вылет самолетов, о чем сообщила пресс-служба Росавиации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.