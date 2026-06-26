Агент СБУ Макаренко* призывал к теракту в США на День независимости из мести

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Он стал куратором сети Telegram-каналов неонацистской направленности.

Что известно о кураторе СБУ призывавшем к теракту в США

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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ФСБ: агент СБУ Макаренко* призывал к теракту в США на День независимости

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Кирилл Макаренко* призывал организовать теракт в США в День независимости 4 июля. Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, Макаренко стал куратором сети Telegram-каналов неонацистской направленности. Одним из модераторов этих каналов был подросток, которого задержали в Дагестане.

Также в ЦОС ФСБ уточнили, что Кирилл Макаренко 1993 года рождения –гражданин Украины. По версии спецслужбы, подписчиками связанных с ним каналов были сторонники праворадикальной террористической организации «Маньяки культ убийства**», запрещенной на территории России.

В ведомстве заявили, что Макаренко готовил в Киеве фото и видеоматериалы на английском языке для западной аудитории с угрозами нападений на школы. Также, по данным ФСБ, он призывал участников сообщества организовать теракт в Соединенных Штатах в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом.

В российской спецслужбе отметили, что Макаренко проживает в Киеве, поддерживает связь с украинскими спецслужбами и координирует создание тайников с оружием и взрывчатыми веществами на территории РФ.

Как отметили в ФСБ, он находится в розыске по делу о подготовке терактов. В ведомстве также полагают, что Макаренко координировал деятельность радикального сообщества, организовывал нападения на школы в России и участвовал в обсуждении планов терактов в США и Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские кураторы вербуют подростков для терактов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

** — организация признана террористической и запрещена в России.

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