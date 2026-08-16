Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников воздушного флота с профессиональным праздником. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в мессенджере МАКС. В нем он также рассказал о работе Московского авиационного центра.

«В столице работает уникальная авиация экстренного реагирования — Московский авиационный центр. Его экипажи дежурят круглые сутки и прилетают на место происшествия всего за 10–15 минут», — написал глава города.

Работники авиацентра госпитализируют пострадавших, тушат возгорания, ищут потерявшихся в дикой местности и устраняют последствия аварий.

«Экипажи санитарных вертолетов Московского авиацентра регулярно участвуют в транспортировке пациентов из других регионов в столичные лечебные учреждения», — также сообщил Собянин.

В личном составе центра находится свыше 500 специалистов — это пилоты, спасатели, инженеры, диспетчеры и другие работники наземных служб. На счету этих людей тысячи спасенных жизней, отметил мэр. Собянин поблагодарил их за профессионализм и любовь к своей работе.

Ранее 30 апреля Собянин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.

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