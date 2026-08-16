Пенсионерка из Техаса построила деревню только для женщин

Жительница американского штата Техас, 71-летняя Робин Йериан, создала целую деревню для женщин. По действующим в поселении правилам аренда доступна только представительницам прекрасного пола. О необычном населенном пункте рассказало издание The Sun.

Деревня получила название «The Bird’s Nest» (в переводе с английского «Птичье гнездо» — Прим. ред.). В ней живет 12 женщин от 52 лет и старше. У них нет партнеров — жительницы «гнезда» либо сознательно выбрали одиночество, либо пережили развод или смерть супруга. Аренда жилья в поселении очень дешевая — цены начинаются от 450 долларов в месяц.

«Крошечное домашнее поселение попало в заголовки газет за то, что предлагает доступное и безопасное жилое пространство для женщин. Оно расположено в тихой обстановке. Основательница Робин Йериан предлагает жительницам не только финансовую независимость и свободу, но и сплоченное сообщество», — гласит публикация.

Робин создала «Птичье гнездо» еще в 2022 году как источник пассивного дохода перед выходом на пенсию.

Ранее в июне 5-tv.ru писал, что самый маленький город в Австралии продают за 20 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.