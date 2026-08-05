Бесплатный деликатес? Можно ли есть улиток с огорода

После теплого дождя улитки выползают на тропинки, заборы и грядки — крупные, неторопливые, с красивыми спиральными раковинами.

У большинства дачников они вызывают раздражение, но у кого-то — гастрономическое любопытство: а что, если набрать ведерко и устроить домашний ужин в духе французских ресторанов? Ведь улитки — это деликатес, и стоят они в меню приличных денег. Так почему бы не сэкономить?

Два мира: ресторанная улитка и огородная

legion-media/Dmitriy Melnikov

Те самые улитки, что подают под чесночным соусом в ресторанах, и те, что ползают по вашей капусте, — это, как правило, совершенно разные экземпляры, даже если внешне они похожи.

В рестораны попадают только фермерские улитки, выращенные в контролируемых условиях на специализированных улиточных фермах. Их кормят специальным чистым кормом — клевером, зернобобовыми, рапсом, подсолнечником, топинамбуром — и строго следят за качеством продукции. Французский эскарго готовят из тщательно выращенных улиток.

Кроме того, улитки с фермы перед тем, как попасть в ресторан, проходят особую подготовку.

«Перед приготовлением их держат без еды до двух недель, чтобы очистить кишечник от содержимого. Затем улиток многократно промывают, отваривают, извлекают мясо, раковины вываривают в соде. Только после этого улиток возвращают в раковины с пряным маслом и запекают», — объясняет процесс врач-кинезиолог Михаил Гаврикин в интервью порталу «Доктор Питер».

Дикие же улитки, которых вы встречаете на даче, живут своей жизнью: ползают по земле, поедают что попало, контактируют с удобрениями, пестицидами, бытовыми отходами и даже токсичными веществами с помоек.

В отличие от фермерских собратьев, их рацион и среда обитания никем не контролируются. Как результат — они накапливают в себе все, с чем соприкасаются.

Что будет, если съесть улитку с огорода

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Несмотря на гастрономическую популярность во Франции, есть улиток с огорода — рискованно. Они могут перетаскать токсичные вещества с улицы и дачных помоек.

«Дикие улитки — источники гельминтов, которых вы благополучно проглотите. К тому же улитки питаются разлагающейся органикой, фекалиями, а также гербицидами и пестицидами, которыми вы обрабатываете свой участок. При употреблении таких улиток вы рискуете получить отравление, нарушение работы печени и почек, гормональные сбои, бактериальные инфекции», — предупредила ветеринарный врач Александра Филева.

Какие именно угрозы скрывают эти медлительные создания?

Одно из самых опасных заболеваний, которое могут передавать улитки, — ангиостронгилез. Его вызывают круглые черви-нематоды, и заражение происходит при употреблении плохо обработанных овощей и фруктов, на которых осталась слизь инфицированных улиток.

Иными словами, улитка даже не обязана попасть к вам в тарелку — достаточно того, что она проползла по салату, который вы потом не помыли. Последствия могут быть катастрофическими.

«У человека ангиостронгилез способен вызывать воспаление оболочек головного мозга — эозинофильный менингит, который сопровождается головной болью, высокой температурой, тошнотой, рвотой, нарушением координации и чувствительности. А в тяжелых случаях привести к жизнеугрожающим состояниям», — подчеркнула врач.

Также человеку могут грозить бактериальные и грибковые инфекции. На поверхности тела улиток и в их слизи часто обнаруживаются патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Попадая в организм человека, они вызывают тяжелые пищевые отравления с тошнотой, рвотой, диареей и лихорадкой.

Садовая улитка, которая чаще всего встречается в парках и огородах, может передавать человеку патогенные бактерии, так как контактирует с овощами.

Угрозой будут и накопленные дикими улитками токсины. Они живут в почве, которая может содержать тяжелые металлы, нитраты, пестициды и другие вредные вещества. Все эти соединения концентрируются в теле моллюска. Самостоятельно очистить продукт от этих примесей невозможно.

Иными словами, съев такую улитку, вы рискуете получить не изысканное гастрономическое удовольствие, а как минимум пищевое отравление, а как максимум — тяжелое поражение нервной системы.

А что насчет пользы

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Здесь кроется еще один парадокс. Мясо улиток действительно очень полезно — но только если речь идет о сертифицированных, выращенных в чистых условиях моллюсках.

В улиточном мясе есть холин, витамины группы В, витамины А, Е, К. Кроме того, продукт богат полезными минералами: цинком, магнием, калием, селеном, медью, марганцем, железом, натрием. Холестерина в нем практически нет, зато много легкоусвояемого белка — 15%. Жира — всего два-три процента, причем часть из него приходится на ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Калорийность — примерно 90 килокалорий на 100 граммов.

Но все эти полезные свойства — только у сертифицированных моллюсков в проверенных ресторанах.

Что делать, если очень хочется съесть улитку

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Желание попробовать эскарго (французское блюдо из съедобных улиток), не тратя баснословные суммы в ресторане, понятно. Но выход есть, и он безопасен.

Если хотите приготовить их самостоятельно, лучше поискать в магазине, они могут продаваться в замороженном виде, свежими или маринованными. Перед продажей их обрабатывают, а блюдо из необработанных улиток может оказаться опасным для здоровья и весьма неприятным на вкус.

Да, это будут не улитки с домашней грядки, а фермерские, выращенные по всем правилам. Но именно они — настоящий деликатес, а не источник проблем со здоровьем.