Пока овощи дешевые: ТОП-9 заготовок на зиму, которые хозяйки делают каждый август

Август — это не просто последний месяц лета. Для миллионов российских хозяек это время, когда кухня превращается в настоящий конвейер: банки стерилизуются, крышки кипятятся, а в воздухе витает запах укропа, чеснока и только что сваренных томатов.

Именно в эти недели на грядках и рынках появляется самое изобилие сезонных овощей и фруктов, и упустить этот момент — значит потерять шанс заготовить вкус лета на всю зиму.

Если вы все еще думаете, что консервация — это удел бабушек, взгляните на полки в магазинах: цены на соленья зимой кусаются, а качество магазинных заготовок оставляет желать лучшего.

Десять проверенных закруток от шеф-повара Зинаиды Тарантиновой, которые хозяйки делают из года в год, и каждая из них достойна места в вашей кладовой — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Но перед тем, как приступить к приготовлению, стоит запомнить одно важнейшее правило: все заготовки требуется укладывать в заранее простерилизованные банки и закручивать только новыми чистыми крышками.

Рецепт сочных помидоров в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Универсальная заготовка, которую нельзя пропустить в августе. В конце лета помидоры становятся самыми ароматными, мясистыми и доступными по цене. Плотные, крепкие плоды укладываются в банку и заливаются томатным соком, сваренным из более мягких и сочных томатов.

Зимой вы открываете закрутку и получаете сразу два продукта: сами помидоры для салатов и густой томатный сок для супов и соусов.

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

Крепкие помидоры — сколько войдет в банку;

Мясистые помидоры для сока — полтора-два килограмма;

Соль — одна столовая ложка;

Сахар — две столовые ложки;

Чеснок — два-три зубчика;

Уксус 9% — три-четыре ложки.

Крепкие помидоры надо уложить в стерилизованную банку, а мясистые пропустить через мясорубку, добавить туда соль, сахар, уксус и довести до кипения. Затем залить этот кипящий сок в тару, простерилизовать 15–20 минут, закатать.

Рецепт лечо в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Самая «августовская» заготовка. Помидор здесь выступает основой, а главную роль играет болгарский перец — мясистый, сладкий, яркий. Именно в августе перец достигает пика своей сочности. Правильно приготовленное лечо не превращается в кашу — перец сохраняет форму и текстуру.

Ингредиенты:

Болгарский перец — два килограмма;

Помидоры — два килограмма;

Соль — одна столовая ложка;

Сахар — пять столовых ложек;

Растительное масло — 200 миллилитров;

Уксус 9% — три-четыре ложки.

Помидоры требуется измельчить в пюре, довести до кипения на плите и добавить соль, сахар, масло. Засыпать нарезанный крупными кусками перец и варить это все 20 минут. Затем влить уксус и проварить две минуты. В конце разлить по банкам и закатать.

Рецепт домашнего кетчупа — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Магазинный кетчуп — это чаще всего смесь загустителей и усилителей вкуса. Домашний — совсем другое дело. Это гладкий, однородный соус без кожуры, семян и кусочков овощей. Главная сложность — добиться правильной густоты.

Ингредиенты:

Помидоры — четыре килограмма;

Лук — 500 граммов;

Сахар — 200 граммов;

Соль — две столовые ложки;

Хрен (сырой, очищенный) — 100-15- граммов;

Гвоздика, корица, душистый перец — по вкусу.

Помидоры и лук надо измельчить, уварить до загустения, затем протереть через сито, добавить специи и томить еще 30 минут. В конце разлить по банкам и закатать.

Рецепт хрустящих огурцов в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Август — последний месяц, когда огурцы еще не переросли и не стали жесткими. Секрет идеальных маринованных огурцов — в правильном балансе соли, сахара и уксуса, а также в букете специй.

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

Огурцы — сколько войдет;

Укроп (зонтики) — три-четыре штуки;

Чеснок — три-четыре зубчика;

Соль — три столовые ложки;

Сахар — шесть столовых ложек;

Лавровый лист, укроп, листья смородины, вишни — по две-три штуки;

Уксус 9% — три-четыре ложки.

Для начала огурцы требуется замочить в холодной воде на три-четыре часа. В это время залить кипятком на 15 минут лавровые листы, укроп, листья смородины и вишни, то есть сделать из этого маринад. Затем вытащить всю эту зелень, добавить соль, сахар, уксус, поварить две минуты и добавить это в огурцы. В конце закатать банку.

Рецепт кабачковой икры в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Заготовка, которую в советское время делали почти в каждой семье. Кабачки в августе стоят копейки, и именно сейчас они самые сочные и нежные.

Ингредиенты:

Кабачки — два килограмма;

Морковь — 500 граммов;

Лук — 500 граммов;

Томатная паста — 200 граммов;

Соль — полторы столовые ложки;

Сахар — две столовые ложки;

Растительное масло — 100 миллилитров;

Овощи необходимо обжарить, а затем потушить до мягкости. Потом измельчить блендером в пюре, добавить томатную пасту, соль, сахар и масло. Варить все это 30 минут. В конце просто разлить по банкам и закатать.

Рецепт аджики в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Насыщенная приправа, где главную роль играют чеснок, перец и специи. Ее не едят ложками — достаточно небольшой добавки к мясу или в суп, чтобы блюдо стало ярче.

Ингредиенты:

Помидоры — два килограмма;

Болгарский перец — один килограмм;

Чеснок — 200 граммов;

Острый перец — два-три стручка;

Соль — две столовые ложки;

Сахар — 100 граммов;

Хрен — 100-150 граммов.

Все овощи необходимо пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и перемешать. Разложить по стерилизованным банкам и положить хрен. Приготовленную аджику лучше хранить в холодильнике.

Рецепт кабачков «под грибы» в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Маринованные кабачки по вкусу и текстуре действительно напоминают грибы. Рецепт прост: кабачки маринуются при комнатной температуре и раскладываются по банкам.

Ингредиенты:

Кабачки — полтора килограмма;

Чеснок — одна головка;

Укроп — один пучок;

Соль — одна столовая ложка;

Сахар — две столовые ложки;

Уксус 9% — три-четыре ложки;

Растительное масло — 80 миллилитров.

Кабачки нарезать крупными кусками, смешать с чесноком, укропом, солью, сахаром, уксусом и маслом. Оставить на три-четыре часа при комнатной температуре. Разложить по банкам и закатать.

Рецепт баклажанов в остром маринаде в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Август — пик сезона баклажанов. Острый маринад с чесноком и перцем превращает их в пикантную закуску.

Ингредиенты:

Баклажаны — два килограмма;

Чеснок — одну головку;

Острый перец — один стручок;

Хрен — 100-150 граммов;

Соль — одна столовая ложка;

Растительное масло — 100 миллилитров.

Баклажаны надо нарезать кружками и обжарить до мягкости. Затем требуется смешать их с измельченным чесноком и перцем, добавить соль и масло. Разложить по банкам и положить хрен, затем закатать.

Рецепт салата-ассорти в банке — заготовки на зиму в августе

Рецепт заготовки на зиму в банке, которую можно приготовить в августе. 5-tv.ru

Универсальное решение, если не хотите закатывать каждый овощ по отдельности. В одну банку можно положить огурцы, помидоры, перец, лук, морковь. Эксперт советует использовать более маленькие банки, чтобы можно было за один раз съесть содержимое, потому что после оно может скиснуть.

Ингредиенты на 800-граммовую банку:

Огурцы — 500 граммов;

Помидоры — 500 граммов;

Болгарский перец — две штуки;

Лук — две штуки;

Соль — две столовые ложки;

Сахар — четыре столовые ложки;

Уксус 9% — три-четыре ложки.

Овощи нужно нарезать крупными кусками и уложить в банку. Добавить кипяток на 15 минут, а затем слить. Далее нужно приготовить маринад из воды, соли, сахара и уксуса, после чего залить все и закатать.