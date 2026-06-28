Пахлаву предложили включить в список культурного наследия ЮНЕСКО

Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщила газета Türkiye.

Документ подан сразу под двумя вариантами названия — baklava и pakhlava. Окончательный вердикт будет вынесен в начале декабря на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое пройдет в китайском Сямэне.

В Анкаре рассчитывают на положительный исход. Там считают, что признание поможет укрепить историческую связь сладости с турецкой культурой и поставит точку в давнем споре о происхождении лакомства. В частности, речь идет о дискуссии с Грецией, где также называют пахлаву частью национальной гастрономической традиции.

Турецкая сторона напоминает, что еще в 2013 году газиантепская пахлава стала первым продуктом страны, получившим в Евросоюзе статус защищенного географического указания. Между тем в Греции указывают на более древние корни десерта и связывают его историю с византийской эпохой и островами Эгейского моря.

При этом турецкие историки придерживаются другой версии. По их мнению, привычный сегодня рецепт окончательно сформировался именно при дворе Османской империи, а первые упоминания о сладости встречаются еще в документах времен султана Мехмеда II в XV веке.

За века пахлава обрела десятки вариаций. Турецкий вариант известен обилием орехов и сладкого сиропа. В Иране в рецепт традиционно добавляют шафран и кардамон, делая вкус более пряным. Азербайджанская пахлава готовится из пресного теста с ореховой начинкой и специями, а армянская отличается использованием корицы, гвоздики и более сложной технологией приготовления.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО объединяет традиции, ремесла, праздники и культурные практики, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня в нем насчитывается свыше 600 объектов со всего мира.

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