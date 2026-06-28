Опаснее сладкого: главные ошибки при чистке зубов

Гигиенист Сидоркович назвала чистку зубов сразу после еды ошибкой

Даже регулярная чистка зубов не всегда гарантирует здоровье полости рта. Некоторые популярные привычки, которые кажутся полезными, на самом деле могут ускорять разрушение эмали и провоцировать воспаление десен. Об этом рассказала врач-гигиенист Вероника Сидоркович в беседе с Lenta.ru.

Одной из самых распространенных ошибок специалист назвала чистку зубов сразу после приема пищи. По ее словам, после еды эмаль становится более уязвимой, поэтому механическое воздействие в этот момент может нанести ей вред. Вместо щетки врач рекомендует сначала прополоскать рот водой, а остатки еды удалить зубной нитью. К полноценной чистке лучше приступать не раньше чем через полчаса.

Не менее опасной привычкой является слишком короткая гигиена полости рта. Сидоркович подчеркнула, что нескольких секунд со щеткой и использования ополаскивателя недостаточно для качественного ухода.

«Клинически доказано: одна чистка в день, длящаяся 30 секунд, и „освежающий“ ополаскиватель — это сценарий неумолимого разрушения зубов», — предупредила стоматолог.

Также специалист призвала не заменять зубную нить и межзубные ершики ирригатором или ополаскивателем. Эти средства могут дополнять уход, но не способны полноценно очищать труднодоступные участки между зубами.

Отдельно врач предостерегла от чрезмерного увлечения отбеливающими средствами. По ее словам, многие так называемые чудо-пасты не осветляют эмаль, а лишь агрессивно удаляют налет вместе с ее верхним слоем, постепенно повышая чувствительность зубов.

Еще одной ошибкой Сидоркович назвала игнорирование кровоточивости десен. Она отметила, что такой симптом чаще всего свидетельствует о воспалении и требует более тщательной, а не более осторожной чистки проблемного участка.

«Если десна кровит при чистке, она не „слабая“, она воспалена. Значит, чистить в этом месте нужно не с меньшим усердием, обходя стороной, а чаще и аккуратнее, полностью вычищая бактериальный налет, который и вызвал воспаление», — порекомендовала Сидоркович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в летний сезон зубы травмируются особенно часто из-за повышения уличной активности. Этому способствует езда на самокатах и велосипедах. Однако выбитый зуб в некоторых случаях можно спасти, если правильно действовать сразу после травмы.

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