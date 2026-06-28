«Топор войны зарыт»: Шаляпин помирился с Киркоровым спустя 18 лет

Прохор Шаляпин помирился с Филиппом Киркоровым спустя 18 лет

Певец Прохор Шаляпин помирился с народным артистом России Филиппом Киркоровым, с которым не общался 18 лет. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав на своей странице видеообращение.

«Многие из вас знают, что мы не общались 18 лет с Филиппом Киркоровым. И вчера на концерте нам удалось наладить отношения, мы сделали шаг навстречу друг другу и, так скажем, помирились, топор войны зарыт», — поделился Шаляпин.

Прохор отметил, что причиной давней размолвки стали «две женщины и интриги». Ранее в интервью журналисту Ксении Собчак он рассказывал, что в 2007 году он подслушал разговор Филиппа Киркорова с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой о доходах заслуженного артиста России Димы Билана и передал эту информацию продюсеру Яне Рудковской. По словам Шаляпина, именно после этого их отношения с поп-королем российской эстрады были испорчены.

«Еще раз спасибо Филиппу за его, так скажем, великодушие. Друзья, старайтесь нивелировать весь негатив, не держите его в себе!» — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще до примирения Шаляпин заявлял, что переживает за Киркорова и желает ему только добра. Он также отметил, что не говорит ничего плохого о поп-короле.

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