Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 632 0

Эксперт пояснил, что переписки с коммерческой тайной подлежат удалению, а информация — передаче работодателю.

Что делать с рабочими чатами после увольнения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При увольнении сотрудник обязан стереть рабочую переписку с личного телефона

При увольнении сотрудник, который вел рабочую переписку с личного телефона, обязан передать работодателю всю необходимую рабочую информацию из переписок, а также удалить чаты, содержащие коммерческую тайну. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

Юрист уточнил, что такая обязанность возникает, если передача дел прямо прописана в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании, например, в должностной инструкции. Рабочие чаты входят в состав таких дел, если ведение переписки входило в трудовые обязанности сотрудника — например, при общении с клиентами компании.

Обычно рабочая переписка содержит корпоративную информацию, а иногда и коммерческую тайну. Как правило, такая переписка ведется с рабочих аккаунтов или телефонных номеров. При увольнении работник должен сдать все рабочие задачи, что также будет свидетельствовать о надлежащем выполнении им трудовых обязанностей.

Если переписка велась с личного телефона, сотрудник обязан передать работодателю информацию и удалить все чаты. В случае, если бывший работник продолжит использовать полученные сведения и причинит вред компании, работодатель сможет взыскать убытки через суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Журналисты из США, Индии и Китая — в восторге: «Алые паруса» удивили весь мир
6:15
«Мста-С» уничтожила «опорники» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:10
Террористы хотят картинку, а не победу: Путин назвал истинную цель ударов по НПЗ
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
5:30
«Она на коне и любима»: Илья Гуров о расцвете карьеры Волочковой
5:05
Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения

Сейчас читают

Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения
Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео