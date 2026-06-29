Танк Т-80БВМ уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж работал с закрытых позиций, поражая цели за естественными укрытиями.
Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; Минобороны России; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Танк Т-80БВМ уничтожил огневые точки боевиков ВСУ на Добропольском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» ликвидировал огневые точки и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Перед штурмом разведчики обнаружили хорошо замаскированный опорный пункт, мешавший продвижению наших подразделений. Получив целеуказание, танкисты выдвинулись на позицию и огнем 125-мм пушки уничтожили цели. Стрельба велась с закрытых огневых позиций по навесной траектории, что позволило поражать объекты за укрытиями и складками местности.
В результате опорный пункт был полностью разгромлен, уничтожены долговременные огневые точки и живая сила противника. После выполнения задачи экипаж оперативно замаскировал технику, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на заданные рубежи.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 28 июн
- Тренировочный лагерь ВСУ уничтожен в Николаевской области
- 28 июн
- Армия России освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области
- 27 июн
- Операторы НРТК «Курьер» создали аэрозольную завесу. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 июн
- Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «160 на 160»
- 26 июн
- «Град» нанес удары 122-мм снарядами по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- Снайперы уничтожили десятки тяжелых БПЛА и сотни FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- «Вы нам даете заряд»: Галина Бокашевская о реакции бойцов СВО на приезд артистов
- 25 июн
- В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки
- 25 июн
- Уничтожение живой силы ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?