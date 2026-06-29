Танк Т-80БВМ уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Экипаж работал с закрытых позиций, поражая цели за естественными укрытиями.

Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; Минобороны России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Танк Т-80БВМ уничтожил огневые точки боевиков ВСУ на Добропольском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» ликвидировал огневые точки и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перед штурмом разведчики обнаружили хорошо замаскированный опорный пункт, мешавший продвижению наших подразделений. Получив целеуказание, танкисты выдвинулись на позицию и огнем 125-мм пушки уничтожили цели. Стрельба велась с закрытых огневых позиций по навесной траектории, что позволило поражать объекты за укрытиями и складками местности.

В результате опорный пункт был полностью разгромлен, уничтожены долговременные огневые точки и живая сила противника. После выполнения задачи экипаж оперативно замаскировал технику, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на заданные рубежи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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