«Не были готовы к этому»: почему Милена Дейнега отложила усыновление

Милена Дейнега сообщила о сложностях в процессе усыновления ребенка

Певица Милена Дейнега призналась, что процесс усыновления ребенка у нее с супругом пошел совсем не по плану — оказалось, что забрать малыша в семью значительно сложнее. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», который помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Артистка страдает редкой патологией крови, которая проявляется во время беременности и не позволяет выносить ребенка. Поэтому она решилась на усыновление малыша, хотя уговорить мужа пойти на такой шаг удалось не сразу. Исполнительница даже успела найти для него детский сад.

«Столкнулись с большими сложностями, потому что, как оказалось, нужно в течение от четырех до шести месяцев пройти школу родителей. Мы этого не знали, мы не были к этому готовы, так как нужно ходить туда исправно. Так как у меня сейчас запланированы летние гастроли, то в августе мы будем вступать в школу родителей», — сказала Милена.

При этом она отметила, что важно не только прослушать весь курс, но и сдать экзамены — только после получения диплома можно выбирать ребенка. Однако, чтобы встать в очередь на обучение, паре необходимо обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних.

Но и это еще не все — артистка подчеркнула, что далеко не все дети подлежат усыновлению — некоторых можно взять только на попечительство. Кроме того, Дейнега указала на еще один важный этап — медицинскую экспертизу, включая анализы на алкоголь и наркотики, и суд по установлению отцовства. При этом Милена поддержала такую практику из-за наличия проблемы усыновления ради получения выплат от государства.

«Очень много нехороших людей усыновляют (детей — Прим.ред.), ради денег усыновляют, потому что государство поддерживает. Очень много сейчас, к сожалению, детей больных берут, да, вот из детдома, потому что государство выплачивает огромные суммы денег», — заявила певица.

Исполнительница добавила, что ее удивил тот факт, что некоторые семьи берут детей ради выплат, а потом отказываются от них.

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