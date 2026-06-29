«Не были готовы к этому»: почему Милена Дейнега отложила усыновление

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 74 0

Артистка страдает патологией крови, которая не позволяет выносить младенца. Поэтому она решила рассмотреть другой вариант.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Милена Дейнега сообщила о сложностях в процессе усыновления ребенка

Певица Милена Дейнега призналась, что процесс усыновления ребенка у нее с супругом пошел совсем не по плану — оказалось, что забрать малыша в семью значительно сложнее. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», который помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Артистка страдает редкой патологией крови, которая проявляется во время беременности и не позволяет выносить ребенка. Поэтому она решилась на усыновление малыша, хотя уговорить мужа пойти на такой шаг удалось не сразу. Исполнительница даже успела найти для него детский сад.

«Столкнулись с большими сложностями, потому что, как оказалось, нужно в течение от четырех до шести месяцев пройти школу родителей. Мы этого не знали, мы не были к этому готовы, так как нужно ходить туда исправно. Так как у меня сейчас запланированы летние гастроли, то в августе мы будем вступать в школу родителей», — сказала Милена.

При этом она отметила, что важно не только прослушать весь курс, но и сдать экзамены — только после получения диплома можно выбирать ребенка. Однако, чтобы встать в очередь на обучение, паре необходимо обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних.

Но и это еще не все — артистка подчеркнула, что далеко не все дети подлежат усыновлению — некоторых можно взять только на попечительство. Кроме того, Дейнега указала на еще один важный этап — медицинскую экспертизу, включая анализы на алкоголь и наркотики, и суд по установлению отцовства. При этом Милена поддержала такую практику из-за наличия проблемы усыновления ради получения выплат от государства.

«Очень много нехороших людей усыновляют (детей — Прим.ред.), ради денег усыновляют, потому что государство поддерживает. Очень много сейчас, к сожалению, детей больных берут, да, вот из детдома, потому что государство выплачивает огромные суммы денег», — заявила певица.

Исполнительница добавила, что ее удивил тот факт, что некоторые семьи берут детей ради выплат, а потом отказываются от них.

Ранее Дейнега рассказала о том, как вера в Бога помогла ей отказаться от экстремального похудения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

8:08
Превзошел «Оппенгеймер»: фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
8:03
Могут навредить душе: священник назвал вещи, которые категорически нельзя хранить дома
7:50
Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Гран-при в Китае
7:40
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае
7:30
Танк Т-80БВМ уничтожил огневые точки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
ТОП-10 вещей, которые советские дачники делали правильно, а мы про них забыли

Сейчас читают

Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения
«Мста-С» уничтожила «опорники» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео