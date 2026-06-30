В Якутии самолет со 173 пассажирами на борту выехал за пределы полосы

В Республике Саха (Якутия) самолет со 173 пассажирами на борту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщила в своем Telegram-канал пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в аэропорту города Мирный. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Предварительная причина — техническая неисправность.

Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/vstproc

Самолет совершал рейс по маршруту Новосибирск — Мирный. На борту в момент инцидента находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

«Воздушное судно имеет повреждения», — уточнили в транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в настоящее время аэропорт закрыт для взлета и посадки воздушных судов.

Следователи транспортной прокуратуры региона выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, они проводят процессуальную проверку в отношении оператора аэродрома в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Таиланда.

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