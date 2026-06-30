Число пострадавших от отравления в Астрахани выросло до 35 человек

Число пострадавших от сальмонеллеза в Астрахани увеличилось до 35 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в ночь на 30 июня в больницу с признаками острого отравления поступили еще пять человек. Таким образом на сегодняшний день общее число граждан, отравившихся некачественной продукцией из гастронома, увеличилось до 35.

По данным следствия, первые случаи отравления были зафиксированы в период с 24 по 27 июня. Тогда в городскую больницу с сальмонеллезом обратились 12 человек. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что все пострадавшие приобретали рыбные котлеты в одном и том же магазине — «Михайловский».

Пресс-служба Роспотребнадзор по области 28 июня сообщила, что гастроном был закрыт. Все пострадавшим оказывается необходимая медицинская помочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из пострадавших от сальмонеллеза в Астрахани умерла в больнице. Сын погибшей рассказал, что его матери стало плохо практически сразу после еды. Ее доставили в медучреждение, однако помочь ей не смогли.

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