Найдено тело туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Поиски пропавшего вместе с ней мужчины продолжаются.

Тело женщины пропавшей под Красноярском найдено

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Найдено тело женщины, пропавшей вместе со своим сожителем во время сплава по реке Агул в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что тело женщины было обнаружено в заломе реки Агул. Обстоятельства ее гибели уточняются. Мероприятия по поиску мужчины продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярском крае во время сплава по реке Агул пропали два человека. Речь идет о 43-летнем мужчине и 45-летней женщине. Брат пропавшего рассказал, что его родственник впервые отправился в водное путешествие вместе со своей возлюбленной. До этого он в одиночку совершал туристические походы.

В первые часы спасателями были обследованы 58 километров береговой линии. Кроме того, 40 квадратных километров реки проверили при помощи эхолота — ультразвукового прибора, сканирующего толщу воды. На тот момент удалось найти только пустую лодку, она оказалась в завале из бревен у берега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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