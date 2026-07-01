Массовые отключения: на Украине экспортируют электроэнергию при внутреннем дефиците

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Как минимум три региона останутся без света.

На Украине планируют ввести отключения электроэнергии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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На Украине экспортируют электроэнергию при внутреннем дефиците

Часть облэнерго Украины объявили о планах ввести отключения электроэнергии. Об этом сообщило издание EADaily.

«Украинская энергосистема стала настолько фрагментированной, что отдельные регионы имеют переизбыток электроэнергии, который идет на экспорт. Зато в других из-за жары и скачка потребления введут отключения», — сказано в статье.

В трех частях Украины — в Прикарпатье, Запорожской и Черкасской областях — с 30 июня в период с 16:00 до 22:00 начнут отключать электроэнергию. При этом сколько конкретно будут действовать эти меры, не указано.

Тем временем экспорт электроэнергии с Украины продолжает расти. Журналисты выяснили, что 29 июня поставки за границу составили 7,5−8 ГВт-ч. В то время как закупки — 6−6,5 ГВт-ч.

Чтобы получить электроэнергию, украинцы все чаще прибегают к солнечной генерации. Киевский режим находит электроэнергию для экспорта, однако доставить ее в центр и на север страны не может.

Ранее политолог Игорь Левитас назвал кредит Украине скрытой поддержкой ВПК Европы.

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