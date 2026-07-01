Дональд Трамп сделал выбор между полномасштабной войной с Ираном и дипломатией

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

Американский лидер обсудил со своей администрацией перспективы новых ударов по исламской республике и принял решение.

Трамп сделал выбор между войной с Ираном и дипломатией

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Тема:
Война в Иране

WSJ: Трамп отказался от идеи вернуться к полномасштабным атакам на Иран

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи возобновления полномасштабной войны с Ираном, хотя раньше рассматривал такой вариант, и выбрал дипломатическое урегулирование. Об этом сообщается на страницах американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), авторы материала ссылаются на собственные источники в политических кругах.

«Трамп заявил своим помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на окончательное уничтожение иранской ядерной программы», — сказано в публикации.

Источники из числа официальных лиц заявили в беседе с изданием, что глава Белого дома в течение нескольких дней проводил переговоры с министром обороны США Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Главной темой были вероятные новые удары по Ирану.

Помимо того, что в результате обсуждения ситуации Трамп решил придерживаться дипломатического направления, он также смягчил свои требования к руководству исламской республики. Президент не будет возражать, если переговорный процесс выйдет за пределы крайнего срока для ядерной сделки — 18 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соединенные Штаты полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом рассказал спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф. Он подчеркнул, что для прохождения торговых судов и танкеров в Оманском заливе не осталось каких-либо препятствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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