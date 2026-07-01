Дональд Трамп сделал выбор между полномасштабной войной с Ираном и дипломатией

Американский лидер обсудил со своей администрацией перспективы новых ударов по исламской республике и принял решение.
Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
WSJ: Трамп отказался от идеи вернуться к полномасштабным атакам на Иран
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи возобновления полномасштабной войны с Ираном, хотя раньше рассматривал такой вариант, и выбрал дипломатическое урегулирование. Об этом сообщается на страницах американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), авторы материала ссылаются на собственные источники в политических кругах.
«Трамп заявил своим помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на окончательное уничтожение иранской ядерной программы», — сказано в публикации.
Источники из числа официальных лиц заявили в беседе с изданием, что глава Белого дома в течение нескольких дней проводил переговоры с министром обороны США Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Главной темой были вероятные новые удары по Ирану.
Помимо того, что в результате обсуждения ситуации Трамп решил придерживаться дипломатического направления, он также смягчил свои требования к руководству исламской республики. Президент не будет возражать, если переговорный процесс выйдет за пределы крайнего срока для ядерной сделки — 18 августа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Соединенные Штаты полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом рассказал спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф. Он подчеркнул, что для прохождения торговых судов и танкеров в Оманском заливе не осталось каких-либо препятствий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 июл
- В Иране заявили о полном снятии морской блокады со стороны США
- 30 июн
- «Прекратите делать политические заявления»: почему в Иране раскритиковали главу МАГАТЭ
- 29 июн
- Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив
- 28 июн
- Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе
- 28 июн
- Иран пообещал «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке
- 27 июн
- «Жестко и решительно»: Иран пообещал ответить США на нарушения меморандума
- 24 июн
- Трамп заявил о больших уступках Ирана в переговорах
- 21 июн
- «Создают проблемы»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
- 19 июн
- Трамп: подписание меморандума с США — это капитуляция для Ирана
- 19 июн
- Американист Дудаков: сделка США и Ирана ополчила еврейское лобби против Трампа
Читайте также
64%
Нашли ошибку?