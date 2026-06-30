Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2026 года

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут собственников жилья, семьи с детьми, пенсионеров, заемщиков и получателей социальных выплат.

Одни нововведения касаются цифровизации государственных услуг, другие — социальной сферы и финансового рынка. К чему готовиться россиянам — в материале 5-tv.ru.

Регистрация недвижимости по биометрии

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 1 июля 2026 года у граждан появится возможность подавать документы на регистрацию прав на недвижимость (купля‑продажа, дарение и другие сделки) через Единую биометрическую систему (ЕБС). Это дополнительный способ подтверждения личности при подаче электронных заявлений в Росреестр.

Сами документы по‑прежнему нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Обычные способы — через МФЦ, нотариуса или личный прием в Росреестре — сохраняются.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно быть зарегистрированным в ЕБС (это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия» либо в аккредитованных банках), иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах и УКЭП.

Социальный фонд будет реже требовать справки для пособий

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) переходит на новый порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком.

Теперь СФР в первую очередь использует данные из индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и государственных информационных систем. Если нужных сведений там нет, фонд запросит их у работодателя. В результате многие справки и документы гражданам больше не придется собирать самостоятельно.

Расширение системы персонифицированного учета на все соцстрахование

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С 1 июля 2026 года система индивидуального (персонифицированного) учета, которая раньше использовалась преимущественно для пенсионного обеспечения, начнет распространяться на все обязательное социальное страхование.

Теперь на лицевых счетах будут отражаться сведения о начисленных страховых взносах и выплаченных пособиях, в том числе по страхованию от несчастных случаев на производстве. Для граждан внешне это незаметно, но закладывает основу для автоматического назначения социальных выплат без многократного подтверждения одних и тех же данных.

Родители получат доступ к банковским счетам детей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 1 июля 2026 года законные представители (родители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получают право получать в банках справки по счетам, вкладам и остаткам средств своих детей. Раньше банки не были обязаны предоставлять такую информацию.

Нововведение не затронет несовершеннолетних, которые уже обладают полной дееспособностью до 18 лет. Это касается подростков, прошедших процедуру эмансипации или вступивших в брак. В таких ситуациях они могут самостоятельно управлять своими правами и банковской информацией.

Упрощение подтверждения проживания для пенсионеров Крайнего Севера

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 июля 2026 года пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, не нужно ежегодно подавать заявление для подтверждения фактического проживания, если пенсия уже выплачивается.

Это упрощение касается тех, кто получает пенсию через «Почту России» (на дом или в кассе отделения) либо в стационарном учреждении. Для получателей пенсии на банковскую карту порядок не меняется. При этом СФР вправе провести дополнительную проверку (например, чтобы убедиться, что пенсионер не работает за пределами Севера).

Ужесточение выдачи ипотечных и других кредитов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С 1 июля 2026 года вступают в силу новые макропруденциальные лимиты, утвержденные советом директоров Банка России 29 апреля 2026 года. Эти меры направлены на снижение закредитованности населения и ограничение выдачи кредитов высокозаемщикам.

Изменения коснутся потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов и ипотеки. Регулятор сократит долю займов, которые могут получить граждане, направляющие значительную часть доходов на обслуживание долгов. Особое внимание уделят заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% и 80% дохода.

Для банков также сохранятся строгие ограничения на выдачу долгосрочных необеспеченных кредитов сроком более пяти лет, а также ипотечных займов с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

В Банке России рассчитывают, что новые лимиты снизят риски на рынке кредитования и предотвратят рост числа граждан с чрезмерной долговой нагрузкой.

Перенос индексации тарифов ЖКХ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вопреки многолетней традиции, июльской индексации коммунальных платежей в 2026 году не будет. Основное повышение тарифов на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, отопление и другие услуги перенесено на 1 октября 2026 года. Конкретный размер роста зависит от региона (в среднем по стране ожидается от 8% до 22%).

Некоторые СМИ по привычке пишут классическую дату, но это ошибка. Если вдруг управляющая компания повысит тариф в обход нового указа, то ее решение можно будет обжаловать.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ», — отмечается в сообщении ФАС.

МФО запретят навязывать дополнительные платные услуги

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С 1 июля 2026 года микрофинансовым организациям запрещается автоматически включать в договор дополнительные услуги — страховки, подписки, юридические консультации, СМС‑информирование и другие опции.

Клиент должен будет отдельно и осознанно подтвердить согласие на каждую такую услугу. Также запрещается выделять крупным шрифтом только выгодные условия, а менее удобные прятать в мелком тексте.

При переводах через СБП теперь будет обязательным указывать ИНН

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 1 июля 2026 года в России станет обязательным использовать ИНН при переводах через систему быстрых платежей (СБП). Это касается как переводов между физическими лицами, так и операций между физическими и юридическими лицами.

Вводить ИНН вручную при каждом платеже не нужно. Банки будут автоматически передавать этот идентификатор через инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК), если он уже есть в данных клиента. Для пользователей процесс останется прежним: переводы будут выполняться через мобильные приложения по номеру телефона.

Если у банка нет информации об ИНН клиента, он может запросить эти данные дополнительно. До их предоставления перевод может быть ограничен или отправлен на дополнительную проверку.

Цель нововведения — усилить контроль за финансовыми операциями и бороться с дропперством. Это практика, при которой злоумышленники используют чужие банковские счета для вывода и обналичивания средств. ИНН присваивается гражданину один раз и не меняется в течение жизни, что делает его надежным идентификатором для выявления подозрительных операций в платежных системах, включая СБП и «Мир».

Унификация электронных торгов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 июля 2026 года вступает в силу закон, который унифицирует правила проведения торгов государственным и муниципальным имуществом и переводит их в обязательный электронный формат. Теперь торги в основном будут проводиться в виде аукционов на специализированных электронных площадках. Операторы площадок не смогут брать плату за участие.

Устанавливаются единые сроки размещения извещений, единые основания для признания торгов несостоявшимися и десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов для возможности обжалования. Торги, решения о проведении которых приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в прежнем порядке.

Борьба с мошенничеством в кредитных историях

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 1 июля 2026 года в основной части кредитной истории физического лица должны содержаться дополнительные сведения для предупреждения возможного мошенничества. Точный перечень таких сведений устанавливается Банком России. Это позволит банкам и МФО эффективнее проверять личность заемщика и предотвращать оформление кредитов на чужие паспорта.