В Пермском крае на шестиклассника напал медведь

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 19 0

Ситуация с активностью диких зверей в этом районе остается напряженной.

В Пермском крае на шестиклассника напал медведь: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на ученика шестого класса. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел примерно в трех километрах от населенного пункта Васюкова, в непосредственной близости от деревни Тебенькова.

По предварительной информации, несовершеннолетний находился в лесном массиве вместе с матерью. Там они, предположительно, занимались сбором земляники.

Столкновение с диким зверем закончилось для школьника госпитализацией. Как рассказала мама пострадавшего, медведь успел сильно исцарапать мальчика.

Ситуация с активностью хищников в этом районе остается напряженной на протяжении последних 14 дней. Местные жители неоднократно фиксировали присутствие косолапых в окрестностях деревни Васюкова.

С одной стороны населенного пункта очевидцы на автомобиле заметили двух молодых медвежат, которые перебегали проезжую часть. С другой стороны деревни были обнаружены свежие следы зверей.

Кроме того, неподалеку от места происшествия ранее уже видели взрослую медведицу, сопровождавшую одного детеныша.

Жителей региона призывают к предельной осторожности при посещении лесов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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