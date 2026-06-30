В Пермском крае на шестиклассника напал медведь

В Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на ученика шестого класса. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел примерно в трех километрах от населенного пункта Васюкова, в непосредственной близости от деревни Тебенькова.

По предварительной информации, несовершеннолетний находился в лесном массиве вместе с матерью. Там они, предположительно, занимались сбором земляники.

Столкновение с диким зверем закончилось для школьника госпитализацией. Как рассказала мама пострадавшего, медведь успел сильно исцарапать мальчика.

Ситуация с активностью хищников в этом районе остается напряженной на протяжении последних 14 дней. Местные жители неоднократно фиксировали присутствие косолапых в окрестностях деревни Васюкова.

С одной стороны населенного пункта очевидцы на автомобиле заметили двух молодых медвежат, которые перебегали проезжую часть. С другой стороны деревни были обнаружены свежие следы зверей.

Кроме того, неподалеку от места происшествия ранее уже видели взрослую медведицу, сопровождавшую одного детеныша.

Жителей региона призывают к предельной осторожности при посещении лесов.

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