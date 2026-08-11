А где памятник? Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова

Сердце народного артиста России и, по совместительству, отца певца с таким же званием, перестало биться в марте прошлого года. Бедрос Киркоров умер в 92 года.

Могила артиста находится на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища. Рядом захоронены многие звезды отечественной культуры, и, как ни странно, могила Бедроса Киркорова уступает им по внешнему виду. 5-tv.ru решил разобраться, как так вышло, и заодно обратил внимание на последние заявления сына артиста.

Место захоронения Бедроса Киркорова

Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова Бедроса: биография. Фото: 5-tv.ru

Участок на кладбище — относительно новый, и в этой части нет захоронений родных Бедроса.

Сам Киркоров-старший родился в Болгарии в семье армянского происхождения. Вся его жизнь и творческая карьера оказались тесно связаны с Россией. Он приехал в СССР в молодости и быстро завоевал любовь публики. Его репертуар включал как народные песни, так и эстрадные хиты.

Первой женой певца была Виктория Лихачева. С ней он был вместе вплоть до ее кончины, и в этом браке родился сын Филипп, которому суждено было стать звездой российской эстрады. Даже после развода с женой, который случился в 1990-е годы, Киркоров-старший сохранил теплые отношения с бывшей супругой и всегда участвовал в жизни внуков. Могила Лихачевой находится на городском кладбище Софии в Болгарии.

Киркоров же нашел последнее пристанище не на исторической родине. Особую роль в его жизни играла общественная деятельность. Артист действительно стремился сближать народы Болгарии и России — например, боролся за сохранение памятника «Алеша» в болгарском Пловдиве. Поэтому логично, что он захоронен не в Болгарии, но ведь были и другие города, с которыми его невольно связала судьба.

Например, Нижний Новгород, где похоронена вторая жена артиста, Людмила Смирнова. Брак с ней был расторгнут еще при жизни Бедроса.

Кто похоронен рядом с Бедросом Киркоровым

Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова Бедроса: биография. Фото: 5-tv.ru

Похороны состоялись 21 марта 2025 года — через три дня после кончины. Если на панихиду в храм Христа Спасителя пускали всех желающих проститься, то на само кладбище доступ был открыт только для самых близких людей. Траурная церемония прошла под тихое звучание песен самого усопшего — так распорядился его сын.

На церемонии присутствовали многие звезды, кроме певицы Аллы Пугачевой. Бывшая жена Филиппа Киркорова не передала ни цветов, ни венков, а также не сделала публичных заявлений в соцсетях.

Но звезды не оставили артиста и после похорон. Могила Бедроса Киркорова находится на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища. Рядом с ним похоронены заслуженный артист Российской Федерации Борис Моисеев, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, народный художник Российской Федерации Валентин Юдашкин и народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин.

Как выглядит могила Бедроса Киркорова сегодня

Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова Бедроса: биография. Фото: 5-tv.ru

За свою долгую карьеру Бедрос Киркоров записал десятки альбомов, его песни входили в золотой фонд советской и российской эстрады.

Его вклад в развитие культурных связей между Россией и Болгарией признан на государственном уровне. В 2011 году он был награжден орденом Дружбы, а в 2012-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Спустя год после смерти Бедроса Киркорова место захоронения выглядит ухоженным. Первое время оно по-царски утопало в цветах: могила была усыпана розами, гвоздиками и полевыми букетами. Цветы приносили не только родные и близкие артиста, но и благодарные зрители.

Но, судя по последним кадрам с места захоронения, сейчас на могиле планируется что-то изменить. Портрет на месте, а вот крест положен в изголовье, рядом с фотографией певца лишь одна черная ваза с цветами. Сама могила укрыта ельником.

На фоне ростовых памятников артистов рядом место упокоения Киркорова-старшего выглядит странновато скромно.

Чем необычна могила Бедроса Киркорова

Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова Бедроса: биография. Фото: 5-tv.ru

Год назад журналисты MK.RU упоминали о необычной детали, связанной с местом захоронения отца Филиппа Киркорова.

Речь идет о появлении на могиле так называемых «мистических амулетов», что вызвало неоднозначную реакцию у публики. На ней вдруг стали появляться не только традиционные венки и живые цветы, но и предметы, которые, как считается, защищают от злых духов и сглаза.

Тогда же Филипп Киркоров огорошил поклонников неожиданным признанием: артист задумал обустроить на Троекуровском кладбище семейный склеп. Как выяснилось, певец решился привезти из Болгарии урны с прахом матери и бабушки. Кроме того, недавно он обнаружил на одном из московских кладбищ останки дедушки.

Киркоров-младший тогда заявил, что намерен к годовщине смерти Бедроса Филипповича подзахоронить три урны в его могилу и установить там общий памятник — возможно, как раз с этим связано появление ельника на могиле его отца.

Что из последнего говорил Филипп Киркоров об отце

Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова Бедроса: биография. Фото: 5-tv.ru

За год, прошедший после смерти отца, Филипп Киркоров не раз возвращался к теме утраты в своих публичных выступлениях и интервью.

Одно из самых эмоциональных заявлений он сделал на своем сольном концерте в Москве 26 февраля. Исполняя песню «Вы с нами», артист расплакался.

«Мне повезло быть знакомым и дружить со многими из этих великих артистов. Свет этих людей столь ярок, что до сих пор не оставляет места для грустных и печальных мыслей о них», — сказал певец со сцены.

Позже Киркоров неоднократно подчеркивал, что смерть отца стала для него тяжелейшим ударом.

По его признанию, он до сих пор не может поверить в случившееся и считает, что трагедия произошла в том числе из-за него и врачебной ошибки. Еще задолго до смерти Киркорову-старшему с согласия сына неудачно провели процедуру.

«Ему неправильно укол сделали в ногу, и он перестал ходить. Он до 90 лет был такой живчик! У него что-то было с позвоночником, и ему сделали укол. Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно. Укол сделали и задели какой-то нерв», — рассказал он в одном из интервью.

Состояние Бедроса Киркорова вскоре резко ухудшилось — он оказался прикован к постели, а со временем стал стремительно сдавать. Развилась пневмония, потом уже она спровоцировала сбой в работе жизненно важных органов. Жизнь артиста оборвалась спустя два года.

Филипп Киркоров запомнил тот самый, ставший последним, разговор с отцом.

«Я зашел к нему. Он так смотрел, и я почему-то понял, что это последний раз. Я почему-то увидел этот взгляд прощальный, как мамин прощальный взгляд в больнице. Может, у них у всех одинаковый взгляд, когда они чувствуют, что уходят?» — поделился певец.

Бедрос Киркоров ушел из жизни буквально за час до того, как сын вернулся домой с гастролей. Несмотря на тяжелую ситуацию, Киркоров до последнего надеялся на чудо, но врачи оказались бессильны.

Осознание того, что отца больше нет, пришло не сразу, и даже спустя год артист признается, что ему предстоит заново учиться жить без человека, который был его опорой и вдохновением.