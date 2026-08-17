Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Москва поставляет свою продукцию не только на внутренний рынок, но и на зарубежный.

В Москве открыли комплексе с пищевым производством

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В Москве заработал новый производственный комплекс пищевой промышленности. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Современное предприятие открылось на западе Москвы. Оно стало первым собственным цехом по производству продуктов от знаменитого бренда «Кофемания». Сергей Собянин уточнил, что этот комплекс был построен при поддержке Правительства Москвы в рамках реализации инновационных проектов.

Еще градоначальник рассказал о том, что продукцию предприятий пищевой отрасли Москвы поставляют во многие регионы нашей страны. Всего в столице функционирует порядка 260 таких предприятий. На них, в свою очередь, трудится более 65 тысяч человек. Там производят, в том числе, молочные, кондитерские и колбасные изделия. Московские товары пользуются спросом не только внутри России, но и за ее пределами. Собянин добавил, что продукты отправляют также, например, в Белоруссию и Узбекистан.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о том, что 1 сентября на западе Москвы откроют новый детский сад. Он готов принять 150 малышей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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