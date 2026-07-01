Взял на испуг: мужчина сложил пальцы «пистолетом» и ограбил ларек под Иркутском

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Креативного злоумышленника удалось задержать.

Фото, видео: MAX/МВД; 385-tv.ru

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В Иркутской области грабитель сделал вид, что у него есть пистолет

В Вихоревке Братского района Иркутской области работники полиции задержали подозреваемого в ограблении магазина. Мужчина напал на продавщицу, показав ей сложенные «пистолетом» пальцы под рукавом кофты. Об этом сообщило управление МВД региона в канале в мессенджере МАКС.

Полицейские задержали креативного грабителя по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель. По словам фигуранта, он хотел купить воды, но на карте было недостаточно денег. Разозлившись, он решил ограбить кассу и натянул рукав кофты на кулак, чтобы казалось, что под ним находится оружие.

Напуганная сотрудница магазина отдала грабителю всю выручку, он сложил ее в пакет и убежал. Всего мужчина украл 430 рублей, сразу потратив их. Дома его уже ждали правоохранители.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «разбой».

Ранее в Петербурге преступницы вынесли из банка монеты на два миллиарда рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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