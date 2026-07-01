Нотариусы на миллиарды: во сколько россиянам обойдутся сделки с жильем

Обязательные нотариусы могут обойтись покупателям в миллиарды рублей

Обязательное нотариальное удостоверение сделок с жильем может заметно увеличить расходы покупателей недвижимости. По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование Центра доказательной экспертизы Института Гайдара, дополнительная финансовая нагрузка для граждан способна составить 49,5 миллиарда рублей.

Авторы исследования рассчитали эту сумму исходя из объема вторичного рынка жилья. В 2025 году он оценивался примерно в 1,6 миллиона сделок. При этом общий ущерб от мошенничества с недвижимостью, по оценкам экспертов, составляет около четырех миллиардов рублей.

Сейчас федеральный тариф за нотариальные услуги равен 0,5% от суммы договора, но ограничен верхней планкой в 20 тысяч рублей. Помимо этого, покупателям приходится оплачивать региональный тариф. Например, в Москве он составляет около 10-11 тысяч рублей.

В Центре доказательной экспертизы отмечают, что участие нотариуса не дает полной гарантии от последующего оспаривания сделки. Специалисты изучили 298 судебных дел о признании недействительными договоров купли-продажи жилья, заключенных под влиянием телефонных мошенников в 2023-2026 годах.

Из 48 сделок, оформленных с участием нотариусов, суды отказали в удовлетворении исков только по 19. Таким образом, устояли около 40% подобных договоров. Для сравнения, сделки с участием банков сохранились в 62% случаев, с риелторами — в 60%, а через онлайн-сервисы — в 78%.

В Федеральной нотариальной палате придерживаются другой позиции. Там считают, что нотариально удостоверенные сделки в целом расторгаются реже. Также в палате указывают, что после введения обязательного нотариального удостоверения договоров дарения с января 2025 года число споров по таким сделкам сократилось на 37,3%.

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