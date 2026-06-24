Кража века: преступницы вынесли из банка монеты на два миллиарда

В Петербурге глава офиса банка и менеджер подозреваются в краже золотых монет

Одно из самых крупных ограблений за последние десятилетия раскрыли в Петербурге, где из хранилища пропали почти девять тысяч золотых монет. Причем главными подозреваемыми в краже стали две сотрудницы финансовой организации. Однако в этой истории есть много противоречий. Например, как им удалось вынести из банка столько золота? В этом разбирался корреспондент «Известий» Павел Панов.

Миллиардером руководитель офиса банка Инна Андреева пробыла меньше суток. Сначала оперативники задержали, а затем уже суд на два ближайших месяца определил ей новую роль — подследственной.

— Инна Викторовна, вам понятно решение суда?

— Да.

Калейдоскоп событий закрутился и в жизни ее коллеги — менеджера в том самом банке.

— Избрать в отношении Порываевой Ирины Игоревны меру пресечения в виде домашнего ареста. Ирина Игоревна, понятно решение суда?

— Да.

Дуэт подозревают в совершении кражи века. Большой куш решили сорвать, ограбив свое же место работы.

Как установили следователи, руководитель офиса банка Инна Андреева и менеджер по работе с клиентами Ирина Порываева проникли в хранилище и похитили более 70 килограммов золота — без малого девять тысяч инвестиционных монет «Победоносец» номиналом от 50 до 200 рублей. Стоимость того, что двум сотрудницам финансового учреждения удалось вынести, превысила два миллиарда рублей.

Эксперты уверены, столько драгоценного металла две женщины едва смогли бы унести. Не исключают, что у них были сообщники.

«Однозначно в этом преступлении были задействованы и не только задержанные женщины, но и лица, которые принимали участие. Я думаю, как минимум, это инкассаторы», — считает ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Из хранилища исчезли золотые монеты наивысшей, 999-й пробы. На них изображен Георгий Победоносец. Приобретают их в основном как инвестиционный актив. Каждая монета, в зависимости от номинала, стоит от 95 до 400 тысяч рублей.

«Банки в основном занимаются скупкой и продажей таких монет. Также не запрещен оборот между физическими лицами, как, например, с ломом золота или со слитками. В принципе, можно покупать, продавать с рук, можно увозить за пределы границы, если не превышает определенный объем по сумме», — разъяснил финансист, частный инвестор Эрик Лысенко.

Специалисты считают, что подозреваемые в краже золота на два миллиарда рублей могли его переплавить и продать как лом. Другой вариант — контрабандой вывезти за границу или небольшими партиями продавать в другие банки.

«У каждой партии монет есть сертификаты и учетные данные. Банки ведут такие реестры, и это делает инвестиционные монеты абсолютно прозрачным инструментом и одновременно существенно затрудняет их незаконный оборот. Именно поэтому хищение в подобных масштабах крайне сложно реализовать незаметно», — отметила инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансовый эксперт Мария Таткина.

На что рассчитывали те, кто пошел на столь дерзкое преступление, предстоит выяснить следователям. Пока не известно, удалось ли вернуть золотые монеты. Подобное ограбление — не первое, но претендует на роль самого масштабного. В марте 2024 года ячейки петербургского банка опустошили более чем на миллиард рублей. Виновного осудили по статье о краже в особо крупном размере. По ней возбудили уголовное дело и сейчас. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

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